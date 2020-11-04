【汽車股】寶馬第三季純利升17.4%　中國市場銷量升6%

▲ 寶馬第三季純利約18.2億歐元，按年升17.4%。

寶馬（BMW，BMW.DE）今日（4日）發佈第三財季業績，第三季純利約18.2億歐元（下同），按年升17.4%，每股盈利為2.71元，按年升17.3%。集團第三季收入為262.8億元，按年跌1.4%，EBIT為19.2億元，按年跌15.9%。

季內集團共生產了近67萬輛豪華汽車，按年增長8.6%。今年首九個月，集團產出近164萬輛汽車，按年跌12.5%，EBIT為26.3億元，按年跌48.2%。

汽車銷量方面，寶馬首九個月賣出約142萬輛汽車，按年跌11.3%，寶馬迷你 （MINI） 跌近兩成，勞斯萊斯（Rolls-Royce Motor）亦跌近三成。不過，電動車銷量反增兩成。

地區市場方面，中國從今年第二季起，豪華汽車需求反彈，中國地區汽車銷量按年升6.4%至56萬輛。相比之下，歐洲和美國市場表現仍見疲弱，首九個月銷量分別按年跌19.7%和24.6%。

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編輯﹕賴奕羚