【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

▲ 大小商戶在新一年繼續推出優惠促銷。

在疫情下，網購成為新常態。踏入新的一年，大小商戶繼續推出折扣優惠促銷。我們將為讀者蒐集不同品牌的優惠資訊，介紹網購優惠產品。歡迎報料：sec_eo@hket.com。

【1月3日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 GIORDANO 網店買滿500元減100元，全場外套半價起。 截至另行通知 New balance 網店買滿500元免運費 ，成爲會員即享首次購物85折優惠。 截至另行通知 SUPERDRY 網店男／女裝產品低至5折。 截至另行通知

【12月30日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 GAP 網店精選貨品低至4折。 截至另行通知 bossini 精選Ztay Warm保暖內衣買二送一。 截至另行通知 蛋卷樂園 官網購買禮罐裝蛋卷（20件）低至79折。 截至明年1月17日

【12月29日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Catalog VANS正價貨品85折，減價貨品低至5折。 截至另行通知 philosophy 網店多款產品低至５折。 截至另行通知 實惠 精選傢俬產品低至６折，家品家電食品更低至５折。 截至明年1月11日

【12月28日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 adidas 網店年終優惠，指定貨品買4件額外6折，買5件額外5折。 截至12月31日 L'Occitane 於網店購買2件精選聖誕禮物或小禮盒，即可享85折優惠。 截至明年1月5日 Columbia 網店多款3合1外套低至5折。 截至另行通知

【12月27日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 芒果生活百貨 凡於平台購買手工啤酒，可享買一送一優惠。 截至明年1月2日 SSENSE 凡於平台購買Repetto鞋款可獲折扣優惠。 截至另行通知 YSL Beauty 凡於網店購買任何50毫升或以上的香水，即可獲贈自選迷你香水或唇膏禮遇。 截至另行通知

【12月24日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Crabtree＆ Evelyn 全線產品8折優惠，精選套裝低至65折。 截至明年1月4日 Elemis 輸入優惠碼【XMAS25OFF】，精選聖誕禮盒75折、免運費特快速遞。 截至12月31日 Digi Life 全店額外97折。 截至12月27日

【12月23日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 AIGLE 限時快閃優惠，精選貨品低至半價，包括防水外套、羽絨等。 截至12月31日 豐澤 Philips氣炸鍋限時優惠低至75折，網店限定。 截至明年1月4日 L'Occitane 購買聖誕禮物球2件即享9折，網購指定聖誕產品滿500元，即免運費。 截至明年1月5日

【12月22日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Giordano 網店全場外套半價起，買滿500元即減100元。 截至明年1月4日 Nike 買滿2件指定產品，其中1件為服裝，即可享額外8折。 截至另行通知 工展會 今年以線上形式進行，每天早上11時推1元和1折的「工展至抵閃購」產品。 截至明年1月20日

【12月21日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 豐澤 網店限定優惠，多款指定電子產品低至41折。 即日至1月3日 惠康 網店3包虎蝦肉或2盒穀飼牛肉眼扒，優惠價為69元和90元。 截至12月24日 百佳 凡於網店購買Dreyer's產品滿100元，輸入優惠碼「DREYERS20」，即獲8折。 截至12月24日

【12月20日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Quico 88 折優惠購買呼吸式淨萃瓶，再送價值199元的Ionic Brush負離⼦梳 截至12月31日 My Princess HK 聖誕節套裝低至64折，折實後滿1,200元，再送Infinity修護維他命B5面霜 截至12月31日 Dyson 憑匯豐信用卡購物並輸入優惠碼【HSBC300】，滿3,000元即減300元 截至12月31日

【12月17日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 philosophy 網上旗艦店全店至少9折。 截至另行通知 Cath Kidston 網店買滿700元輸入，優惠碼「JOY50」即減50元。 截至另行通知 Levi's 官網季尾大減價限時優惠，可享低至50%折扣。 截至另行通知

【12月16日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 CLARINS 凡購物滿1,380元，即享美唇禮品3件裝。 截至另行通知 余仁生 買3件產品享85折。 截至12月20日 Lagom Kaffe 網上訂購聖誕節限定精品咖啡套裝，連日本Toffy咖啡機，可享7折。 截至明年1月15日

【12月15日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 FILA 聖誕優惠全店至少85折。 截至12月26日 Dyson 冬日限定禮遇，多款產品折扣高達$1600。 截至12月31日 innisfree 多款皇牌套裝產品限定發售，低至49折。 截至12月31日

【12月14日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 日本城 網店聖誕專區多款卡通精品特價發售；另多款嬰兒用品低至8折。 截至另行通知 彩豐行 多款暖薑系列產品，如潤手霜 潤膚乳，$19.9起。 截至12月31日 德國寶 舉行「線上線下全城工展優惠」，全場新產品低至3折，網店及門店優惠同步。 截至明年1月4日

【12月13日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 百老滙 精選Microsoft Surface低至77折，使用「SURFACEBW12」優惠碼再減200元。 截至另行通知 友和 Yoho 銀聯信用卡限定產品低至26折，銀聯信用卡消費滿1,000元，輸入優惠碼「UNIONPAY」即減100元。 截至12月31日 Price.com.hk 全場超過300款產品低至1折，輸入優惠碼「2020XMAS50」買滿500元即減50元。 截至12月28日

【12月10日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 UNIQLO 網絡旗艦店周年祭，多款男女童裝低至19元起，新會員首次網購免運費。 截至12月17日 6IXTY8IGHT 官網季末減價，精選產品低至半價，精選內褲5條129.9元。 截至另行通知 一本 網上書展開鑼，全店近20萬中英文圖書8折，精選圖書更低至45折。 截至12月22日

【12月9日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 實惠 《新年激減2021》優惠，指定產品設有折扣優惠，包括家品/家電低至5折，傢俬低至6折。 截至12月28日 Catalog 輸入優惠碼「XMAS100」，購物淨值滿$1200即減$100；輸入優惠碼「XMAS200」，購物淨值滿$1600即減$200 。 截至另行通知 Finlayson 網店限定，全店低至2折起。 截至12月13日

【12月8日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 馬拉松 聖誕優惠，逾300禮品低至45折。 截至12月27日 The Overlander 冬日祭優惠，多個品牌產品低至7折。 截至12月21日 Sanrio 於網店購買滿$250，即送Haagen Dazs $50現金券一張。數量有限，送完即止。 截至12月20日

【12月7日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 bossini 網店限定90|10輕暖羽絨被4折，低至640元。 截至另行通知 Giordano 網店5周年慶，全場貨品3.9折，兼全單免運費。 截至12月11日 豐澤 網店精選頭髮護理產品低至52折，包括風筒、捲髮器等。 截至12月13日

【12月6日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Giordano 購物淨價滿250元，即送紡優美洗衣珠1包。 截至12月31日 百老滙 選購指定牌子及型號之影音產品、家庭電器、流動電話等，即贈指定Pokémon造型禮品。 截至3月21日 阿布泰國生活百貨 網店「聖誕狂想曲」低至7折。 截至另行通知

【12月3日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Pandora 凡於網店選購產品多於980元，即可獲贈星月開圈手鐲乙份。 截至12月25日 Nike 凡於網店購物滿2件指定服裝，輸入優惠碼「APPSALE」，可享額外8折優惠。 截至12月10日 SKECHERS 網店設有獨家優惠，指定貨品低至250元；會員更可享全場正價貨品買一送一。 截至另行通知

【12月2日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 卓悅 網店多款產品進行折扣優惠，例如Anna Sui美人魚淡香水套裝，由原價405元至減至241元。 截至另行通知 萬寧 網店推出聖誕限定優惠，例如購物滿299元，輸入優惠碼「Offer25」即減25元。 截至12月31日 屈臣氏 網店設有易賞錢會員限定優惠，例如購物滿399元，輸入優惠碼「XMAS25即減25元」。 截至另行通知

【12月1日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 WINE MOMENTS 輸入優惠碼【ALCOHOLIDAY】，所有葡萄酒盒及GIN酒盒8折 截至12月6日 PMQ PMQ Select Online Shop推出低至半價節日限定優惠 截至1月3日 Fresh 只要輸入推廣碼【HINS】，可獲紅茶修護面膜15mlX2 截至12月31日

【11月30日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 雞仔嘜 全場貨品2件8折；4件65折。 截至另行通知 bossini 年終大折日，全場貨品再65折。 截至12月6日 Dr. Kong 全場鞋款特價發售。 截至另行通知

【11月29日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 M.A.C 凡於官網購買任何產品可獲7折優惠。 截至11月30日 6IXTY 8IGHT 凡於網店購物滿400元，可獲9折優惠。 截至11月30日 Pricerite實惠 網店推出獨家限定優惠，指定產品低至4折。 截至12月7日

【11月26日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Pinkoi 於單一設計館買滿350元，免運費 截至12月28日 fresh 官方網店全店9折，購物滿$1,000以Visa信用卡結帳再額外9折 截至11月30日 豐澤 網店推出「品牌勁賞週」，廚房及家庭電器低至67折。 截至12月1日

【11月25日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 PUMA 網店至少6折 截至11月26日 NARS 網店任何購物，均可享免費送貨服務 截至11月30日 維他奶 買任何維他/維他奶產品滿120元，送1排維他奶鈣思寶高鈣燕麥豆奶（6 包裝） 截至11月26日

【11月24日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Crudo Leather Craft La Favore 925 銀上弦之月項鍊6折優惠 截至11月27日 Giorgio Armani 購買任何產品輸入優惠碼【GAWELCOME】，即送皇牌粉底美妝體驗套裝。 截至另行通知 Lush 購物滿500元，即可享免費送貨服務。 截至另行通知

【11月23日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 雅芳婷 多款抑菌連心羽棉秋／冬被有折，低至$343元起。 截至11月30日 adidas 購買2件或以上指定正價及減價貨品享8折。 截至另行通知 innisfree 多款人氣皇牌套裝設優惠，低至43折。 截至11月30日

【11月22日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 bossini 斷碼貨品一律3折 截至11月24日 萬寧 買任何AHC產品1件，即送AHC美妍煥活青春面膜一片 截至11月26日 6IXTY8IGHT 網店消費淨價滿300元，即送30元現金券 截至11月30日

【11月19日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Giordano Black Friday精選網上獨家款式6折。 截至11月30日 Crabtree & Evelyn 網店購物滿780元享50元電子購物碼；滿1,111元享200元電子購物碼。 截至11月24日 友和Yoho 網店用滙豐信用卡買滿1500元，輸入優惠碼「HSBC2020」，即減200元。 截至11月30日

【11月18日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Marc Mirren 官網全部8折 截至另行通知 ettusais 網店秋冬彩妝產品至少75折 截至11月19日 Ping 網店購買雞尾酒滿400元或以上，可免運費 截至另行通知

【11月17日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 MICHAEL KORS 官網超過400款手袋、銀包、衣服等低至半價。 截至12月5日 卓悅 網店限定VIAMI保濕霜、妝前霜、粉底等，優惠價118元。 截至另行通知 豐澤 網店限定精選戶外產品包括航拍機、運動相機等低至6折。 截至11月29日

【11月16日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 M.A.C 凡於網店購買任何產品滿300元，輸入優惠碼「GIFT300」送皇牌清爽潔面油150ML。 截至11月30日 HKTVmall 平台進行「黑色星期五購物節」，不同時期設有服裝或化妝品優惠，現時逾2,000件護膚化妝等貨品低至25折。 截至11月18日 ZARA 凡於官網購物，指定貨品進行優惠折扣，例如短版外套有半價優惠。 截至另行通知

【11月15日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Giordano 網店推銀髮族優惠，全場貨品半價起；買滿500元減100元。 截至11月18日 Uniqlo 男女裝HEATTECH極暖系列99元、指定女裝長袖T恤低至59元。 截至11月19日 Catalog 網店超過150件衛衣、波鞋及袋低至14折。 截至11月20日

【11月12日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 nike 網店買指定減價產品，2件可享額外8折，3件及以上可享額外75折優惠。 截至11月15日 puma 網店指定減價貨品2件再9折，優惠碼「singles10off」；3件再8折，優惠碼「singles20off」。 截至11月15日 Gap 網店熱銷貨品低至HKD39；精選正價貨品滿HKD999立減HKD400。 截至另行通知

【11月11日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 adidas 指定特價貨品低至3折，顧客凡單次購買3件或以上指定特價貨品，享額外6折優惠 截至11月14日 純素盟友 無糖燕麥奶原箱優惠，只需349.9元（原價390元）。 截至12月10日 Dyson Dyson舉行年度購物節，皇牌產品65折起。 截至11月19日

【11月10日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 蘇寧 舉行《雙11·成就一一解鎖》推廣，家居用品、食品、化妝品及母嬰用品等產品特價，每日限時優惠低至$1.1。 截至11月12日 SinKi SingSingBuy生活百貨 推「雙11韓熱優惠周」，部份韓國產品快閃優惠低至半價，精選貨品數量有限，每日優惠不同。 截至另行通知 Cath Kidston 推雙11網上狂歡購物節，輸入優惠碼「DOUBLE11」享全場額外7折優惠，不設最低消費金額。 截至11月11日

【11月9日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 LenovoPRO 推電腦網購節，多款電腦產品低至半價。 截至另行通知 点点綠 網店限定，原箱優惠8折。 截至11月30日 Dyson Dyson 年度購物節，產品減$1,600起。 截至11月16日

【11月8日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 美國箭牌Mane 'n Tail 買任何產品兩件，可享8折。 截至11月11日 Giordano 舉行「網店狂歡購物節」，買1送2；購物淨價滿500元再減100元。 截至11月11日 adidas 推主題優惠「READY FOR WINTER」，買指定正價貨品2件或以上，即享8折優惠。 截至另行通知

【11月5日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 蘇寧 舉行《雙11·成就一一解鎖》推廣，多款精選特價產品，當中更有貨品低至$1.1；於APP落單最高可減高達$70。 截至11月12日 雪花秀 舉行《 11.11 Double Care》推廣， 多款套裝推限時優惠，低至54折。 截至11月11日 Reebok 推主題優惠「Sale the Unexpected」，2件或以上產品低至6折。 截至11月15日

【11月4日】