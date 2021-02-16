【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

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【奈雪的茶】奈雪的茶主攻20至35歲年輕女性客群 生於深圳5年開近500間直營店
疫情仍然持續，市民留家避疫帶動宅經濟，愈來愈多品牌加入網購行列。大小商戶亦繼續推出折扣優惠促銷。我們將為讀者蒐集不同品牌的優惠，介紹網購優惠產品。歡迎報料：sec_eo@hket.com。
【2月16日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|adidas
|購買兩件指定正價或減價貨品，設有7折優惠。
|截至另行通知
|SKECHERS
|會員獨家尊享全場正價貨品，九折後買一送一。
|即日至本月28日
|百佳
|凡於官網使用店取易服務購物滿300元，輸入優惠碼「LUCKY28」，即減28元。
|截至3月31日
【2月15日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|ASOS
|指定貨品低至半價。
|截至2月22日
|American Eagle
|精選款式牛仔褲低至6折。
|截至另行通知
|惠康
|推出「新春開運價」，指定貨品更低至半價發售。
|截至2月18日
【2月10日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|IPSA
|於IPSA網店買滿400元，即可以340元加購新春淨肌驚喜福袋。
|截至另行通知
|BOBBI BROWN
|選購任何兩件熱賣產品，輸入優惠碼【VDAY20】，即享8折。
|截至另行通知
|Swisse
|買任何產品滿399元，即送30元HKTVmall優惠碼。
|截至2月17日
【2月9日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|L'Occitane
|情人節套裝低至79折，輸入優惠碼「VDAY」免費包禮物兼送心意卡。
|截至2月19日
|香港任天堂
|eShop推出新年優惠，多款Switch遊戲100元有找。
|截至另行通知
|J SELECT
|過百件精選新春產品低至55折、送禮套裝低至7折。
|截至2月21日
【2月8日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Cath Kidston
|網店精選手袋及腕錶低至4折，購物滿688元輸入優惠碼「CNY88」即減88元。
|截至2月15日
|Lenovo
|網店推情人節優惠，精選型號低至46折，手提電腦只需1888元起。
|截至2月23日
|MaBelle
|網店買任何貨品即以399元換購情人節花束，滿2,500元送情人節限定玫瑰花盒。
|截至2月14日
【2月7日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|茲曼尼GIORMANI
|結賬時輸入優惠碼「CNY5」，指定家居產品額外95折。
|截至2月28日
|豐澤
|網店設有限定優惠，8款福袋低至63折。
|截至2月18日
|LOG-ON
|網店設有限時優惠，指定產品如耳機、背包等有折扣。
|截至另行通知
【2月4日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|New Balance
|輸入優惠碼【CNY15】，購物1件享額外85折；輸入優惠碼【CNY25】，2件享額外75折。
|截至另外通知
|IPSA
|【Love with ME】限量無瑕美肌組合，原價467元，優惠價300元。
|截至另外通知
|TEA WG
|買精選頂級訂製茗茶系列產品滿2件或4件，即送時尚茶罐禮盒。
|截至2月28日
【2月3日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Visa
|Visa精選18個品牌的獨家優惠，專享高達20%折扣和禮品優惠。
|截至另行通知
|ICE FIRE
|凡購買任何商品2件85折；3件8折；5件或以上7折。VIP可享有額外95折優惠。
|截至另外通知
|馬拉松
|網上年宵低至3折。
|截至另外通知
【2月2日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Logitech
|精選產品低於7折發售，產品涵蓋辦公、遊戲及錄音產品。
|截至2月28日
|H&M
|網店購物滿$888，輸入折扣碼「9023」享全單8折優惠。
|截至2月4日
|Giordano
|網店全場2件貨品88折。
|截至2月8日
【2月1日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|屈臣氏
|於門市及網店購買卡士蘭產品，即可享9折優惠
|截至2月8日
|fresh
|購物滿800元，可獲價值388元的新年福袋
|截至另外通知
|彩豐行
|買滿399元，送摺疊旅行袋一個
|截至2月11日
【1月31日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|SKINFOOD
|網店購物金額滿588元或以上，輸入優惠碼【CNY50】，即減50元
|截至2月28日
|Columbia
|網店限定，購買兩件貨品輸入優惠碼【SALE20】可享額外8折
|截至另外通知
|渼籽
|
買2件養肌面膜，可享7折優惠
|截至2月11日
【1月28日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|NARS
|官網現設有節日限定彩妝優惠，指定產品低至7折。
|截至另行通知
【1月27日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Nike
|2月16日前登記成為新會員，在網店購買3件或以上指定產品，可享75折。
|截至2月28日
|EMPHASIS
|情人節優惠，指定珠寶低至65折。
|截至另行通知
|SENKA
|皇牌保濕洗顏泡泡「3支優惠裝」，售99元（原價194元）
|截至另行通知
【1月26日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Pricerite實惠
|全綫分店和網店同步推出優惠，網店更有獨家優惠。
|即日至2月15日
|adidas
|網店推出新年優惠，購物正價產品2件或以上，提供7折優惠。
|截至另行通知
【1月25日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Levi's
|官網輸入優惠碼「CNY15」享2件85折，輸入「CNY25」享3件75折。
|截至另行通知
|Swarovski
|官網精選飾物低至半價，買2件額外9折、3件或以上額外85折。
|截至另行通知
【1月24日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|HKTVmall
|派年貨即減現金券，包括年糕買滿450元輸入「nycake30」即減30元。
|截至2月9日
|MEYER
|網店精選廚具低至3折，包括炒鍋、煎鍋等。
|截至2月11日
|Francfranc
|網店冬季大減價，多款餐具、雜貨、家品低至5折。
|截至另行通知
【1月21日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|馬拉松
|網上年宵超過200件新鞋衫低至3折。
|截至另行通知
|Giordano
|網店迎新春優惠，精選衛衣及長袖T恤2件再8折、3件再7折。
|截至另行通知
【1月20日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Helena Rubinstein
|網店首次購物滿$2,000即享$200優惠。
|截至另行通知
|百老滙
|網店限定，購物滿$500即可獲限定Pokémon精靈球金屬襟章乙個，數量有限，送完即止。
|截至另行通知
【1月19日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|美亞Meyer
|網店賀年精選廚具低至3折。
|截至2月11日
|PULL&BEAR
|網店多款男、女裝產品設優惠，低至2折。
|截至另行通知
【1月18日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|安記海味
|安記生曬金蠔由258元，減至218元。
|截至1月20日
|adidas
|網店購買指定減價運動系列產品買一送一
|截至1月21日
|LANEIGE
|輸入優惠碼【TRIAL】，迷你體驗套裝額外7折優惠。
|截至1月31日
【1月17日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|OSIM
|網店買滿$800輸入優惠碼「CNY80」即減$80。
|截至2月15日
|Price.com
|於Price網購單一消費滿$500，輸入優惠碼 「THANKYOU13TH」即減$50，優惠碼限量先到先得。
|截至1月31日
|IKEA
|網店及港澳門市推出限時優惠，精選梳化8折起 。
|截至1月24日
【1月14日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Reebok
|購買2件指定產品8折。
|截至另行通知
|G2000
|全面大清貨，男裝3件再半價，女裝2件再6折。
|截至另行通知
|Superdry
|優惠產品低至半價。
|截至另行通知
【1月13日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|百佳
|於網店購買滿300元，並選用「店取易」服務，並輸入優惠碼「BUY300」，即減$30。
|截至1月31日
|高露潔
|屈臣氏旗艦店全店至少88折。
|截至1月17日
|Nike
|於網店購買2件或以上標有活動標籤的指定服裝產品，可享額外9折優惠。
|截至1月17日
【1月12日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Francfranc
|凡於官網設有冬季減價優惠，購買指定貨品低至5折。
|截至另行通知
|Pricerite實惠
|官網與門店同步推出新春優惠，如指定傢俬產品低至6折。
|即日至本月25日
|日樂zakka和風雜貨
|會員登入並購物滿800元，可獲運費減免優惠。
|截至1月31日
【1月11日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|彩豐行
|網店與工展會優惠同步，買滿399元送旅行袋。
|截至1月17日
|Elemis
|於網店買任何產品，送牛奶滋潤潤膚乳50mL。
|截至另行通知
|Waylun Pet Care
|My Baby營養貓罐頭低至9折。
|截至1月31日
【1月10日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|HKTVmall
|全線傢俬低至5折，包括餐枱、餐椅、書櫃、電腦枱等。
|截至1月22日
|Thermos
|網店率先發售2021年福袋套裝599元，低至34折。
|截至1月25日
|Jimmy Choo
|官網多款精選高跟鞋、平底鞋低至半價發售。
|截至另行通知
【1月7日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|i.t
|網店輸入優惠碼「SITNYEX10」即可獲冬季日韓新品額外9折。
|截至另行通知
|Doughnut
|網店正價貨品第1件95折，第2件6折。
|截至另行通知
|ad-lib
|網店輸入優惠碼「AWS19」買1件9折；「AWS27」買2件7折；「AWS46」買4件6折。
|截至另行通知
【1月6日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Sanrio
|網店指定貨品85折優惠，包括服裝、家品等。
|截至1月10日
|GIORDANO
|網店獨家G-WARMER保暖衣2件138元；精選衛衣2件288元。
|截至1月12日
|豐澤
|網店精選品味家電低至34折。
|截至1月13日
【1月5日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Crocs
|網店精選秋冬鞋款任選2對368元，優惠高達25折。
|截至1月7日
|官燕棧
|網店禮盒優惠買2盒9折。
|截至另行通知
|MyDress
|精選服飾任選2件起低至55折。
|截至另行通知
【1月4日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|UNIQLO
|現時推出「跨年祭」限時優惠，指定產品如超輕薄羽絨外套，從399元減至299元。
|截至1月7日
|Twinkle Baker Décor
|官網推出「Hello Kitty幸運輪盤新春禮盒」，售價由398元減至328元。
|截至另行通知
|海邊走走
|凡於官網購物滿599元，贈送激厚蜂蜜蛋捲兩條。
|截至另行通知
【1月3日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|GIORDANO
|網店買滿500元減100元，全場外套半價起。
|截至另行通知
|New balance
|網店買滿500元免運費 ，成爲會員即享首次購物85折優惠。
|截至另行通知
|SUPERDRY
|網店男／女裝產品低至5折。
|截至另行通知
【12月30日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|GAP
|網店精選貨品低至4折。
|截至另行通知
|bossini
|精選Ztay Warm保暖內衣買二送一。
|截至另行通知
|蛋卷樂園
|官網購買禮罐裝蛋卷（20件）低至79折。
|截至明年1月17日
【12月29日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Catalog
|VANS正價貨品85折，減價貨品低至5折。
|截至另行通知
|philosophy
|網店多款產品低至5折。
|截至另行通知
|實惠
|精選傢俬產品低至6折，家品家電食品更低至5折。
|截至明年1月11日
【12月28日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|adidas
|網店年終優惠，指定貨品買4件額外6折，買5件額外5折。
|截至12月31日
|L'Occitane
|於網店購買2件精選聖誕禮物或小禮盒，即可享85折優惠。
|截至明年1月5日
|Columbia
|網店多款3合1外套低至5折。
|截至另行通知
【12月27日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|芒果生活百貨
|凡於平台購買手工啤酒，可享買一送一優惠。
|截至明年1月2日
|SSENSE
|凡於平台購買Repetto鞋款可獲折扣優惠。
|截至另行通知
|YSL Beauty
|凡於網店購買任何50毫升或以上的香水，即可獲贈自選迷你香水或唇膏禮遇。
|截至另行通知
【12月24日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Crabtree＆ Evelyn
|全線產品8折優惠，精選套裝低至65折。
|截至明年1月4日
|Elemis
|輸入優惠碼【XMAS25OFF】，精選聖誕禮盒75折、免運費特快速遞。
|截至12月31日
|Digi Life
|全店額外97折。
|截至12月27日
【12月23日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|AIGLE
|限時快閃優惠，精選貨品低至半價，包括防水外套、羽絨等。
|截至12月31日
|豐澤
|Philips氣炸鍋限時優惠低至75折，網店限定。
|截至明年1月4日
|L'Occitane
|購買聖誕禮物球2件即享9折，網購指定聖誕產品滿500元，即免運費。
|截至明年1月5日
【12月22日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Giordano
|網店全場外套半價起，買滿500元即減100元。
|截至明年1月4日
|Nike
|買滿2件指定產品，其中1件為服裝，即可享額外8折。
|截至另行通知
|工展會
|今年以線上形式進行，每天早上11時推1元和1折的「工展至抵閃購」產品。
|截至明年1月20日
【12月21日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|豐澤
|網店限定優惠，多款指定電子產品低至41折。
|即日至1月3日
|惠康
|網店3包虎蝦肉或2盒穀飼牛肉眼扒，優惠價為69元和90元。
|截至12月24日
|百佳
|凡於網店購買Dreyer's產品滿100元，輸入優惠碼「DREYERS20」，即獲8折。
|截至12月24日
【12月20日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Quico
|88 折優惠購買呼吸式淨萃瓶，再送價值199元的Ionic Brush負離⼦梳
|截至12月31日
|My Princess HK
|聖誕節套裝低至64折，折實後滿1,200元，再送Infinity修護維他命B5面霜
|截至12月31日
|Dyson
|憑匯豐信用卡購物並輸入優惠碼【HSBC300】，滿3,000元即減300元
|截至12月31日
【12月17日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|philosophy
|網上旗艦店全店至少9折。
|截至另行通知
|Cath Kidston
|網店買滿700元輸入，優惠碼「JOY50」即減50元。
|截至另行通知
|Levi's
|官網季尾大減價限時優惠，可享低至50%折扣。
|截至另行通知
【12月16日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|CLARINS
|凡購物滿1,380元，即享美唇禮品3件裝。
|截至另行通知
|余仁生
|買3件產品享85折。
|截至12月20日
|Lagom Kaffe
|網上訂購聖誕節限定精品咖啡套裝，連日本Toffy咖啡機，可享7折。
|截至明年1月15日
【12月15日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|FILA
|聖誕優惠全店至少85折。
|截至12月26日
|Dyson
|冬日限定禮遇，多款產品折扣高達$1600。
|截至12月31日
|innisfree
|多款皇牌套裝產品限定發售，低至49折。
|截至12月31日
【12月14日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|日本城
|網店聖誕專區多款卡通精品特價發售；另多款嬰兒用品低至8折。
|截至另行通知
|彩豐行
|多款暖薑系列產品，如潤手霜 潤膚乳，$19.9起。
|截至12月31日
|德國寶
|舉行「線上線下全城工展優惠」，全場新產品低至3折，網店及門店優惠同步。
|截至明年1月4日
【12月13日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|百老滙
|精選Microsoft Surface低至77折，使用「SURFACEBW12」優惠碼再減200元。
|截至另行通知
|友和 Yoho
|銀聯信用卡限定產品低至26折，銀聯信用卡消費滿1,000元，輸入優惠碼「UNIONPAY」即減100元。
|截至12月31日
|Price.com.hk
|全場超過300款產品低至1折，輸入優惠碼「2020XMAS50」買滿500元即減50元。
|截至12月28日
【12月10日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|UNIQLO
|網絡旗艦店周年祭，多款男女童裝低至19元起，新會員首次網購免運費。
|截至12月17日
|6IXTY8IGHT
|官網季末減價，精選產品低至半價，精選內褲5條129.9元。
|截至另行通知
|一本
|網上書展開鑼，全店近20萬中英文圖書8折，精選圖書更低至45折。
|截至12月22日
【12月9日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|實惠
|《新年激減2021》優惠，指定產品設有折扣優惠，包括家品/家電低至5折，傢俬低至6折。
|截至12月28日
|Catalog
|輸入優惠碼「XMAS100」，購物淨值滿$1200即減$100；輸入優惠碼「XMAS200」，購物淨值滿$1600即減$200 。
|截至另行通知
|Finlayson
|網店限定，全店低至2折起。
|截至12月13日
【12月8日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|馬拉松
|聖誕優惠，逾300禮品低至45折。
|截至12月27日
|The Overlander
|冬日祭優惠，多個品牌產品低至7折。
|截至12月21日
|Sanrio
|於網店購買滿$250，即送Haagen Dazs $50現金券一張。數量有限，送完即止。
|截至12月20日
【12月7日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|bossini
|網店限定90|10輕暖羽絨被4折，低至640元。
|截至另行通知
|Giordano
|網店5周年慶，全場貨品3.9折，兼全單免運費。
|截至12月11日
|豐澤
|網店精選頭髮護理產品低至52折，包括風筒、捲髮器等。
|截至12月13日
【12月6日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Giordano
|購物淨價滿250元，即送紡優美洗衣珠1包。
|截至12月31日
|百老滙
|選購指定牌子及型號之影音產品、家庭電器、流動電話等，即贈指定Pokémon造型禮品。
|截至3月21日
|阿布泰國生活百貨
|網店「聖誕狂想曲」低至7折。
|截至另行通知
【12月3日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Pandora
|凡於網店選購產品多於980元，即可獲贈星月開圈手鐲乙份。
|截至12月25日
|Nike
|凡於網店購物滿2件指定服裝，輸入優惠碼「APPSALE」，可享額外8折優惠。
|截至12月10日
|SKECHERS
|網店設有獨家優惠，指定貨品低至250元；會員更可享全場正價貨品買一送一。
|截至另行通知
【12月2日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|卓悅
|網店多款產品進行折扣優惠，例如Anna Sui美人魚淡香水套裝，由原價405元至減至241元。
|截至另行通知
|萬寧
|網店推出聖誕限定優惠，例如購物滿299元，輸入優惠碼「Offer25」即減25元。
|截至12月31日
|屈臣氏
|網店設有易賞錢會員限定優惠，例如購物滿399元，輸入優惠碼「XMAS25即減25元」。
|截至另行通知
【12月1日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|WINE MOMENTS
|輸入優惠碼【ALCOHOLIDAY】，所有葡萄酒盒及GIN酒盒8折
|截至12月6日
|PMQ
|PMQ Select Online Shop推出低至半價節日限定優惠
|截至1月3日
|Fresh
|只要輸入推廣碼【HINS】，可獲紅茶修護面膜15mlX2
|截至12月31日
【11月30日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|雞仔嘜
|全場貨品2件8折；4件65折。
|截至另行通知
|bossini
|年終大折日，全場貨品再65折。
|截至12月6日
|Dr. Kong
|全場鞋款特價發售。
|截至另行通知
【11月29日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|M.A.C
|凡於官網購買任何產品可獲7折優惠。
|截至11月30日
|6IXTY 8IGHT
|凡於網店購物滿400元，可獲9折優惠。
|截至11月30日
|Pricerite實惠
|網店推出獨家限定優惠，指定產品低至4折。
|截至12月7日
【11月26日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Pinkoi
|於單一設計館買滿350元，免運費
|截至12月28日
|fresh
|官方網店全店9折，購物滿$1,000以Visa信用卡結帳再額外9折
|截至11月30日
|豐澤
|網店推出「品牌勁賞週」，廚房及家庭電器低至67折。
|截至12月1日
【11月25日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|PUMA
|網店至少6折
|截至11月26日
|NARS
|網店任何購物，均可享免費送貨服務
|截至11月30日
|維他奶
|買任何維他/維他奶產品滿120元，送1排維他奶鈣思寶高鈣燕麥豆奶（6 包裝）
|截至11月26日
【11月24日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Crudo Leather Craft
|La Favore 925 銀上弦之月項鍊6折優惠
|截至11月27日
|Giorgio Armani
|購買任何產品輸入優惠碼【GAWELCOME】，即送皇牌粉底美妝體驗套裝。
|截至另行通知
|Lush
|購物滿500元，即可享免費送貨服務。
|截至另行通知
【11月23日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|雅芳婷
|多款抑菌連心羽棉秋／冬被有折，低至$343元起。
|截至11月30日
|adidas
|購買2件或以上指定正價及減價貨品享8折。
|截至另行通知
|innisfree
|多款人氣皇牌套裝設優惠，低至43折。
|截至11月30日
【11月22日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|bossini
|斷碼貨品一律3折
|截至11月24日
|萬寧
|買任何AHC產品1件，即送AHC美妍煥活青春面膜一片
|截至11月26日
|6IXTY8IGHT
|網店消費淨價滿300元，即送30元現金券
|截至11月30日
【11月19日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Giordano
|Black Friday精選網上獨家款式6折。
|截至11月30日
|Crabtree & Evelyn
|網店購物滿780元享50元電子購物碼；滿1,111元享200元電子購物碼。
|截至11月24日
|友和Yoho
|網店用滙豐信用卡買滿1500元，輸入優惠碼「HSBC2020」，即減200元。
|截至11月30日
【11月18日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Marc Mirren
|官網全部8折
|截至另行通知
|ettusais
|網店秋冬彩妝產品至少75折
|截至11月19日
|Ping
|網店購買雞尾酒滿400元或以上，可免運費
|截至另行通知
【11月17日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|MICHAEL KORS
|官網超過400款手袋、銀包、衣服等低至半價。
|截至12月5日
|卓悅
|網店限定VIAMI保濕霜、妝前霜、粉底等，優惠價118元。
|截至另行通知
|豐澤
|網店限定精選戶外產品包括航拍機、運動相機等低至6折。
|截至11月29日
【11月16日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|M.A.C
|凡於網店購買任何產品滿300元，輸入優惠碼「GIFT300」送皇牌清爽潔面油150ML。
|截至11月30日
|HKTVmall
|平台進行「黑色星期五購物節」，不同時期設有服裝或化妝品優惠，現時逾2,000件護膚化妝等貨品低至25折。
|截至11月18日
|ZARA
|凡於官網購物，指定貨品進行優惠折扣，例如短版外套有半價優惠。
|截至另行通知
【11月15日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Giordano
|網店推銀髮族優惠，全場貨品半價起；買滿500元減100元。
|截至11月18日
|Uniqlo
|男女裝HEATTECH極暖系列99元、指定女裝長袖T恤低至59元。
|截至11月19日
|Catalog
|網店超過150件衛衣、波鞋及袋低至14折。
|截至11月20日
【11月12日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|nike
|網店買指定減價產品，2件可享額外8折，3件及以上可享額外75折優惠。
|截至11月15日
|puma
|網店指定減價貨品2件再9折，優惠碼「singles10off」；3件再8折，優惠碼「singles20off」。
|截至11月15日
|Gap
|網店熱銷貨品低至HKD39；精選正價貨品滿HKD999立減HKD400。
|截至另行通知
【11月11日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|adidas
|指定特價貨品低至3折，顧客凡單次購買3件或以上指定特價貨品，享額外6折優惠
|截至11月14日
|純素盟友
|無糖燕麥奶原箱優惠，只需349.9元（原價390元）。
|截至12月10日
|Dyson
|Dyson舉行年度購物節，皇牌產品65折起。
|截至11月19日
【11月10日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|蘇寧
|舉行《雙11·成就一一解鎖》推廣，家居用品、食品、化妝品及母嬰用品等產品特價，每日限時優惠低至$1.1。
|截至11月12日
|SinKi SingSingBuy生活百貨
|推「雙11韓熱優惠周」，部份韓國產品快閃優惠低至半價，精選貨品數量有限，每日優惠不同。
|截至另行通知
|Cath Kidston
|推雙11網上狂歡購物節，輸入優惠碼「DOUBLE11」享全場額外7折優惠，不設最低消費金額。
|截至11月11日
【11月9日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|LenovoPRO
|推電腦網購節，多款電腦產品低至半價。
|截至另行通知
|点点綠
|網店限定，原箱優惠8折。
|截至11月30日
|Dyson
|Dyson 年度購物節，產品減$1,600起。
|截至11月16日
【11月8日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|美國箭牌Mane 'n Tail
|買任何產品兩件，可享8折。
|截至11月11日
|Giordano
|舉行「網店狂歡購物節」，買1送2；購物淨價滿500元再減100元。
|截至11月11日
|adidas
|推主題優惠「READY FOR WINTER」，買指定正價貨品2件或以上，即享8折優惠。
|截至另行通知
【11月5日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|蘇寧
|舉行《雙11·成就一一解鎖》推廣，多款精選特價產品，當中更有貨品低至$1.1；於APP落單最高可減高達$70。
|截至11月12日
|雪花秀
|舉行《 11.11 Double Care》推廣， 多款套裝推限時優惠，低至54折。
|截至11月11日
|Reebok
|推主題優惠「Sale the Unexpected」，2件或以上產品低至6折。
|截至11月15日
【11月4日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|惠康
|現推出11「惠康為您」的網上限定優惠，購物滿500元加1元可換購指定產品。
|截至11月12日
|屈臣氏
|現推出電子商店限定「年終大賞降臨」，指定產品低至半價，部份產品1元發售。
|截至11月15日
|UNIQLO
|現推出「O2O狂歡祭」，多款商品以優惠價發售，網店更設有獨家禮遇，購物滿600元，限量贈送AIRism口罩（3件）。
|截至11月12日