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【美國大選】目前仍有7州未知結果　拜登團隊批特朗普要求無恥　

環球政經 19:02 2020/11/04

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美國大選仍然進行點票，據顯示，拜登暫時以238票對特朗普的213票，稍微領先，雙方票數一度拉窄，而特朗普在幾個搖擺州，如俄亥俄州及佛羅里達州等穩勝。目前，特朗普在蒙大拿州、德州、南達科他州等預料穩勝，暫未知內華達州、威斯康星州、密歇根州、賓夕法尼亞州、北卡羅來納州、佐治亞州、阿拉斯加州等7個州未知結果。

特朗普於白宮演講透露，將向最高法院提出申請，要求暫停點票，又指「已經準備好慶祝」。特朗普稱會向最高法院申請，要求停止計算選舉日收到的郵寄選票，並指這是「對美國公民欺詐行為」（a fraud on the American public）。

民主黨候選人拜登競選團隊發表聲明，指並其會有法律團隊會跟進應對，並直批特朗普行為無恥。拜登競選經理狄倫（Jen O'Malley Dillon）發布聲明：「如果總統兌現這個威脅，試圖阻止法庭點票，那麼我們的法律團隊將隨時準備抵制。」

 

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撰文 : 黎淑雯

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