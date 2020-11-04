【美國大選】高盛籲買日圓對沖選舉風險　稱圓滙合理水平為95

▲ 美國總統特朗普在當前點票結果中，於關鍵份領先。

美國總統大選點名仍在進行中，與市場此前預期的「藍色浪潮」不同。尋求連任的特朗普在多個關鍵搖擺州勝出，金融市場亦同樣充滿不明朗因素。高盛全球外匯及新興市場策略聯席主管Zach Pandl表示，投資者面對大選的不確定性，可能會將資金轉至日圓。

Zach Pandl認為，日圓作為一種避險貨幣，其價值被低估了，為美國大選結果採取對沖措施的投資者，可能會選擇日圓。他續指，由於全球利率維持在低位並且資金撤出了美元，使日圓有升值的空間。

他續表示，每美元兌日圓的合理水平，應為95右，而目前匯率為104.7，意味日圓仍有很大的上漲空間。「我們認為，日圓可能仍將是對沖不確定性較大的選舉結果的首選方式。」

惟他亦指出，日圓升值可能需要一些催化劑，或是日本投資者從全球市場中撤回其部分投資。他表示，在當前全球經濟混亂時期，不論是大選的不確定性及未來可能出現的封鎖措施，投資者都應在資產組合中配置日圓。

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編輯︰侯景成