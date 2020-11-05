【比亞迪股價】比亞迪狂抽16%邁200元　上月新能源汽車銷量急升85%、「漢」銷量創新高

▲ 比亞迪10月銷量升16%，新能源汽車銷量急升85%。

比亞迪 （01211） 公布，10月份汽車銷量4.8萬輛，按年升16%，按月升13.2%。首10個月計，汽車銷量達37.7萬輛，按年跌16%。其中，比亞迪新能源汽車銷量2.3萬輛，按年升84.7%，按月升16.8%。累計10個月，比亞迪新能源汽車銷量達13.4萬輛，按年跌34.6%。

比亞迪股價半日升逾10%，尾市破頂，以全日高位197元收市，升幅達16%，成交33億元；比亞迪A股全日漲停，最新報184.83元人民幣。比亞迪總市值首次突破5000億元。

近期與比亞迪一同發力的吉利汽車 （00175） ，也以全日高位21.4元收市，大升8.7%，成交近38億元。

另外，比亞迪官方消息指，10月「漢」銷售達7545輛，再創新高。該車型上市4個月以來累計銷售約1.8萬輛，佔比亞迪新能源乘用車的銷量比重已達到了34.3%，進一步驗證「漢」上市後或成為新能源車銷量回暖轉捩點的預測。

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編輯：吳敏芳