【閃‧亮‧人生@iM網欄】1億點擊的背後 BLACKPINK 台上的一分鐘

很多朋友都會問我有甚麼減壓方法？熟悉我的朋友都應該知道，我很喜歡聽音樂、唱K。近期在Netflix節目發現了KPOP女團——BLACKPINK的Documentary，值得推介大家看看！看完這節目，終於開始明白K-pop為何能夠席捲全球！女團組合青春無敵，靚聲、靚樣、跳得、睇得，仲Rap得！

幫大家也補補課，講講她們的背景資料和威水史：

BLACKPINK是YG Entertainment於2016年推出的韓國女子偶像團體，由4名不同文化背景的女子組成，包括韓國土生土長的Jisoo、來自泰國的Lisa、在澳洲長大的Rose和紐西蘭留學的Jennie，她們在YG Entertainment各自經歷了4至7年的Trainee生涯。

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根據Wikipedia資料，BLACKPINK的威水史包括：歌曲《How You Like That》 為YouTube史上最短時間內達到1億觀看次數的MV，該MV上綫後同時在綫觀看人數最高達到165萬人，打破YouTube史上MV首映同時在綫人數的最高紀錄。

而BLACKPINK除了在韓國獲得《第31屆金唱片獎：年度最佳新人獎》和《第26屆首爾音樂獎》外，更被美國權威《FORBES》雜誌評為2019年韓國最有影響力的名人。她們目前是Spotify上關注人數最多的女子團體，也是YouTube上最受歡迎的音樂群體。

看完《How You Like That》MV後，可能只看到表面的成功因素，但看罷BLACKPINK的Documentary，更令我漸漸喜歡上她們，真的感受到一句說話：「台上一分鐘，台下十年功」！

團隊，互補不足各展所長

4位女孩來自不同家庭，生活在不同國家和文化背景，經過選拔成為Trainee，當然有一定的看家本領。但能從幾十名練習生，分別經過4至7年不等的每月選拔淘汰賽篩選，而最終能脫穎而出成為女團的最終4位成員，必須要滿足經理人公司對她們各人能力的要求，並且能和洽相處、四為一體，同時要發揮Synergy效果。作為女團成員沒有「我」，只有「大家」。

大家識於微時，一起經歷困難，一起走到最後，或許這就是一個很寶貴的共同經歷，明白到要有Synergy、要互補不足、要互相配合時，也會有各領風騷的機會。在這長達4至7年的練習生生涯，培養出一段深厚的感情。從Documentary也能感受到她們4人的感情並不是浮於表面的關係，或許這就是BLACKPINK成功的關鍵因素！

成功非僥倖，有捨才有得

4位年輕少女，還未出道前的那些年頭，每14日的訓練，只有1天時間休息，其餘每日連續14小時的訓練，重複學習跳舞、唱歌、Rap，就算前途未卜，也看不見一定的未來，但還是堅信自己的夢想而堅持下去，每天這麼努力完成重複刻板的訓練，正如Producer所說，這些就是為她們未來10年的表演作最好的準備。

她們背後付出的努力，包括犧牲和家人團聚的時間，成功的背後，其實總有不為人知的辛酸。

每次BLACKPINK的演出，無論是台風、舞蹈編排、唱功、Super Stylish的服裝，加上化妝、造型，配合舞台效果和燈光，通通一絲不苟，看得出是整個團隊用心的製作，真真正正的「視覺的藝術」，讓人看得很賞心悅目！就算我作為一個「人到中年」的女生，不看由自可，看了真的會很「沉迷」追看她們過往的演出！

看完他們的Documentary，很有啟發性。一個團隊的成功，是沒有捷徑的。無論做藝人也好、讀書的也好、做生意的又好，必須要久經磨練才能成大器，不但各人要做好自己本份，台前幕後也要有默契，每個人都必須發揮自己最專業、最好的一面，每個人都是不可缺少的一環。

成功非朝夕，也絕非僥倖！

這個週末如果大家有時間，不妨上Netflix看看這個節目，或許你也會愛上這個K-pop女團呢！

節目名稱：

《BLACKPINK LIGHT UP THE SKY》

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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