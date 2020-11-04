  • 23°C
香港時間 : 20201104日 (三) 20:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【閃‧亮‧人生@iM網欄】1億點擊的背後 BLACKPINK 台上的一分鐘

名人薈萃 18:43 2020/11/04

分享：

很多朋友都會問我有甚麼減壓方法？熟悉我的朋友都應該知道，我很喜歡聽音樂、唱K。近期在Netflix節目發現了KPOP女團——BLACKPINK的Documentary，值得推介大家看看！看完這節目，終於開始明白K-pop為何能夠席捲全球！女團組合青春無敵，靚聲、靚樣、跳得、睇得，仲Rap得！

幫大家也補補課，講講她們的背景資料和威水史：

BLACKPINK是YG Entertainment於2016年推出的韓國女子偶像團體，由4名不同文化背景的女子組成，包括韓國土生土長的Jisoo、來自泰國的Lisa、在澳洲長大的Rose和紐西蘭留學的Jennie，她們在YG Entertainment各自經歷了4至7年的Trainee生涯。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

根據Wikipedia資料，BLACKPINK的威水史包括：歌曲《How You Like That》  為YouTube史上最短時間內達到1億觀看次數的MV，該MV上綫後同時在綫觀看人數最高達到165萬人，打破YouTube史上MV首映同時在綫人數的最高紀錄。

而BLACKPINK除了在韓國獲得《第31屆金唱片獎：年度最佳新人獎》和《第26屆首爾音樂獎》外，更被美國權威《FORBES》雜誌評為2019年韓國最有影響力的名人。她們目前是Spotify上關注人數最多的女子團體，也是YouTube上最受歡迎的音樂群體。

看完《How You Like That》MV後，可能只看到表面的成功因素，但看罷BLACKPINK的Documentary，更令我漸漸喜歡上她們，真的感受到一句說話：「台上一分鐘，台下十年功」！

團隊，互補不足各展所長

4位女孩來自不同家庭，生活在不同國家和文化背景，經過選拔成為Trainee，當然有一定的看家本領。但能從幾十名練習生，分別經過4至7年不等的每月選拔淘汰賽篩選，而最終能脫穎而出成為女團的最終4位成員，必須要滿足經理人公司對她們各人能力的要求，並且能和洽相處、四為一體，同時要發揮Synergy效果。作為女團成員沒有「我」，只有「大家」。

大家識於微時，一起經歷困難，一起走到最後，或許這就是一個很寶貴的共同經歷，明白到要有Synergy、要互補不足、要互相配合時，也會有各領風騷的機會。在這長達4至7年的練習生生涯，培養出一段深厚的感情。從Documentary也能感受到她們4人的感情並不是浮於表面的關係，或許這就是BLACKPINK成功的關鍵因素！

成功非僥倖，有捨才有得

4位年輕少女，還未出道前的那些年頭，每14日的訓練，只有1天時間休息，其餘每日連續14小時的訓練，重複學習跳舞、唱歌、Rap，就算前途未卜，也看不見一定的未來，但還是堅信自己的夢想而堅持下去，每天這麼努力完成重複刻板的訓練，正如Producer所說，這些就是為她們未來10年的表演作最好的準備。

她們背後付出的努力，包括犧牲和家人團聚的時間，成功的背後，其實總有不為人知的辛酸。

每次BLACKPINK的演出，無論是台風、舞蹈編排、唱功、Super Stylish的服裝，加上化妝、造型，配合舞台效果和燈光，通通一絲不苟，看得出是整個團隊用心的製作，真真正正的「視覺的藝術」，讓人看得很賞心悅目！就算我作為一個「人到中年」的女生，不看由自可，看了真的會很「沉迷」追看她們過往的演出！

看完他們的Documentary，很有啟發性。一個團隊的成功，是沒有捷徑的。無論做藝人也好、讀書的也好、做生意的又好，必須要久經磨練才能成大器，不但各人要做好自己本份，台前幕後也要有默契，每個人都必須發揮自己最專業、最好的一面，每個人都是不可缺少的一環。

成功非朝夕，也絕非僥倖！

這個週末如果大家有時間，不妨上Netflix看看這個節目，或許你也會愛上這個K-pop女團呢！

節目名稱：
《BLACKPINK LIGHT UP THE SKY》

作者_陳嘉賢簡介：

德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

更多閃‧亮‧人生@陳嘉賢的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

上一篇文章

【長和系】長和擬售歐洲電訊基建資產 涉資逾900億元

下一篇文章

【新冠肺炎】南韓情報機構：為防輸入個案　北韓在中朝邊境埋地雷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普轉冷 拜登反先（不斷更新）
【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普轉冷 拜登反先（不斷更新）
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）