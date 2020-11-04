【新冠肺炎】南韓情報機構：為防輸入個案　北韓在中朝邊境埋地雷

新冠肺炎仍然全球肆虐，南韓國家情報院昨日（3日）接受國會情報委員會的國政監查時，表示，北韓為防新冠肺炎輸入個案，嚴防邊境，甚至在中朝邊境埋設地雷。

根據韓聯社引述國情院指，北韓2月27日的勞動黨政治部會議文件中顯示，北韓一旦爆發疫情，當地將沒有足夠的防疫手段，或會導致30至50萬人死亡。

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國情院又指，北韓缺乏應對疫情的物資和技術，對新冠肺炎存有恐懼心理，更規定可對防疫不力的幹部處以死刑。黨中央委員會向全國派遣監視人員，將防疫視為首要課題，根據軍法處置違反防疫規定的行為。

為了防止輸入個案，北韓更不接受包括南韓在內的外部物資，今年8月將有關物品運入當地的海關人員亦遭處罰。

早前北韓為了防疫已採取不少強硬手段，今年3月曾傳出官方下令，一旦發現有人偷越國境，可即時槍斃。8月開城爆出首宗疫情後，當局隨即要求封城，並在所有火車站、長途巴士站、道政府駐地入口增設防疫哨所。

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責任編輯：楊子瑩