  • 23°C
香港時間 : 20201104日 (三) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【晶片大戰】搶佔高通聯發科市佔　三星擬為多間廠商提供Exynos處理器

科技 18:30 2020/11/04

分享：

最近據韓媒報導，三星將會繼續拓展Exynos晶片市場，預期未來向小米和Oppo供貨。

三星（Samsung）向來在旗下Galaxy系列手機中，採用自家研發的Exynos晶片。近年更將積極擴展市場，為不同手機廠商供應晶片。最近據韓媒報導，三星將會繼續拓展Exynos晶片市場，預期未來向小米和Oppo供貨，冀搶佔高通（Qualcomm）、聯發科（MediaTek）等晶片製造商市佔率。

據《BusinessKorea》報導，Exynos 1080為三星最新推出的5G智能手機晶片，採用5納米製程，能提升效能表現及速度。除了搭載Galaxy A系列手機之外，有業界人士指出，內地手機品牌vivo將在明年發布的X60旗艦手機中，搭載三星Exynos 1080晶片。

＜＜【5G晶片】高通新一代處理器Snapdragon 875效能曝光　跑分大勝iPhone 12

＜＜【晶片大戰】AMD第三季營收創新高　疫情帶旺挑戰業界巨頭Intel、Nvidia行業地位？

消息亦指，三星計劃明年向內地廠商供應晶片，並有意與小米和Oppo合作，提供Exynos晶片。現時內地大部分高階機，均採用高通或聯發科製造的晶片，近年Exynos晶片開始獲其他廠商採用，將有利三星進佔晶片市場。

責任編輯：李寶如

相關文章

【蘋果發布會】下周三凌晨再舉行　料自家晶片Mac機成本更平、續航力更強？
2020/11/03
【蘋果發布會】下周三凌晨再舉行　料自家晶片Mac機成本更平、續航力更強？
【iPhone 12】iPhone 12 Pro需求旺盛　蘋果將增LiDAR雷達晶片訂單
2020/10/30
【iPhone 12】iPhone 12 Pro需求旺盛　蘋果將增LiDAR雷達晶片訂單
【回歸美國製造】蘋果籲美國政府減稅　以支援當地製造晶片
2020/10/22
【回歸美國製造】蘋果籲美國政府減稅　以支援當地製造晶片
【絕版麒麟晶片】華為Mate 40 Pro渲染圖曝光　料採台積電5nm製程8核心晶片
2020/10/19
【絕版麒麟晶片】華為Mate 40 Pro渲染圖曝光　料採台積電5nm製程8核心晶片
流動裝置 5G Vivo Samsung Qualcomm Oppo 小米 品牌 Galaxy A 智能手機

上一篇文章

【雙11】三星夥英國超級跑車品牌合作 Galaxy Z Fold2推限量特別版

下一篇文章

【中小企大數據】德勤：銀行用另類信貸評級方式　中小企融資更簡便
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Windows重大風險】Google團隊揭Windows系統漏洞　微軟籲用戶盡快安全更新
【Windows重大風險】Google團隊揭Windows系統漏洞　微軟籲用戶盡快安全更新
【雙11】蘋果、小米手機開售10分鐘年度成交額飆十倍　華為8秒達1.16億元
【雙11】蘋果、小米手機開售10分鐘年度成交額飆十倍　華為8秒達1.16億元
【人工智能】球賽AI攝影機擺烏龍　旁證光頭當做足球追蹤全場【有片】
【人工智能】球賽AI攝影機擺烏龍　旁證光頭當做足球追蹤全場【有片】
【iPhone 12】iPhone 12內藏四大地雷　MagSafe竟是最大問題？
【iPhone 12】iPhone 12內藏四大地雷　MagSafe竟是最大問題？
【5G晶片】高通新一代處理器Snapdragon 875效能曝光　跑分大勝iPhone 12
【5G晶片】高通新一代處理器Snapdragon 875效能曝光　跑分大勝iPhone 12
Tesla全自動駕駛軟件beta登場　料每5至10日更新一次
Tesla全自動駕駛軟件beta登場　料每5至10日更新一次