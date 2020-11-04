【晶片大戰】搶佔高通聯發科市佔　三星擬為多間廠商提供Exynos處理器

▲ 最近據韓媒報導，三星將會繼續拓展Exynos晶片市場，預期未來向小米和Oppo供貨。

三星（Samsung）向來在旗下Galaxy系列手機中，採用自家研發的Exynos晶片。近年更將積極擴展市場，為不同手機廠商供應晶片。最近據韓媒報導，三星將會繼續拓展Exynos晶片市場，預期未來向小米和Oppo供貨，冀搶佔高通（Qualcomm）、聯發科（MediaTek）等晶片製造商市佔率。

據《BusinessKorea》報導，Exynos 1080為三星最新推出的5G智能手機晶片，採用5納米製程，能提升效能表現及速度。除了搭載Galaxy A系列手機之外，有業界人士指出，內地手機品牌vivo將在明年發布的X60旗艦手機中，搭載三星Exynos 1080晶片。

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消息亦指，三星計劃明年向內地廠商供應晶片，並有意與小米和Oppo合作，提供Exynos晶片。現時內地大部分高階機，均採用高通或聯發科製造的晶片，近年Exynos晶片開始獲其他廠商採用，將有利三星進佔晶片市場。

責任編輯：李寶如