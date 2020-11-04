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【美國大選】未有咁快知結果 關鍵州佐治亞暫停點票

環球政治 18:19 2020/11/04

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【美國大選】未有咁快知結果 關鍵州佐治亞暫停點票

美國大選投票結束，惟多個關鍵州分點票工作仍未完成，包括佐治亞、密歇根、威斯康星、賓夕法尼亞等州，當中很多都是提前郵寄選票，涉及數以百萬張。踏入當地時間深夜，佐治亞州有選區暫停點票，餘下選票明早繼續點算。

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【美國大選】特朗普：準備好慶祝連任 已申請暫停點票【下一頁】

拜登及特朗普爭持激烈的佐治亞，多個選區，包括人口較多的亞特蘭大（Atlanta），當地時間周二晚上10時半開始暫停點算郵寄選票，要待當地周三早上8時才恢復。點票工作曾因爆水喉受干擾，但未有選票受損。

有16張選舉人票的密歇根州，最終結果亦有待揭曉。州務卿Jocelyn Benson表示，希望在投票結束後24小時內有初步結果，而不是原先預計的要等到周五，呼籲選民耐心等候。有大量選民提前投票，今屆大選當地投票率料破紀錄。

另外，賓夕法尼亞州的點票，相信亦曠日持久，原因之一是當地郵寄選票的信封構造複雜，加上選舉官員遲遲不下令開始點算郵寄選票，造成延遲情況。

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選情尚未確認的州分中，如賓夕法尼亞由特朗普領先，但餘下未點算的選票中，很多都是郵寄選票，相信對民主黨有利，拜登仍有翻盤機會。

責任編輯：林建忠

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