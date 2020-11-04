【美國大選】票站調查：選民重經濟 疫情非最大關注點

▲ 票站調查顯示，比起新冠肺炎疫情，選民更看重經濟因素。

今年美國大選在新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情下進行，外界料疫情將成影響選民投票的重要因素。惟根據Edison研究中心的全國票站調查顯示，在5項影響選民投票的因素中，選民最看重的範疇仍是經濟，新冠肺炎疫情只排第三，醫療政策排包尾。

Edison研究中心的全國票站調查訪問3,755名選民，調查列出會影響選民選擇的5項關鍵因素，讓選民選出最重要的考量因素，包括經濟（The economy）、新冠肺炎疫情（The coronavirus pandemic）、種族不平等（Racial inequality）、罪案和安全（Crime and safety）、醫療政策（Health care policy）。

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有35%受訪選民認為經濟是最重要的因素，20%受訪選民選擇種族不平等，僅17%受訪選民認為新冠肺炎疫情是最重要的考量因素，各有11%受訪選民選擇罪案率和安全議題，以及醫療政策，是5項考量因素中排名最低的。

問及美國的經濟狀況，有35%受訪選民認為不錯（Good），31%受訪選民認為不是太好（Not so good），13%受訪選民認為目前經濟狀況非常好（Excellent），有19%受訪選民認為經濟很差（Poor）。

問及政府處理疫情的表現，有50%人認為是有點惡劣（Somewhat badly）和非常惡劣（Very Badly），後者佔34%；有17%人認為抗疫表現很好（Very well）和31%人認為過得去（Somewhat well），有17%受訪選民認為處理得非常好（Very well）。

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責任編輯：葉芷樺