【螞蟻上市觸礁】證監前主席梁定邦：未必與馬雲言論有關　相信內地會讓螞蟻再次上市

▲ 證監會前主席梁定邦相信，內地暫緩螞蟻集團上市，未必與馬雲日前的言論有關。（資料圖片）

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 中港掛牌倒數2日，昨晚突然傳出被上交所叫停上市。曾任中證監首席顧問、證監會前主席梁定邦相信，內地暫緩螞蟻集團上市，未必與馬雲日前的言論有關，估計更多是想借機改善對小微金融服務的監管，當有足夠信心及披露時，料當局會再次讓螞蟻上市。

上交所周二晚突然宣布暫緩螞蟻集團上市進程【下一頁】

螞蟻被暫緩上市要知的8件事【下一頁】

梁定邦回應《眾新聞》查詢時表示，內地監管機構約見馬雲等集團高層，會面內容雖然未有公開，但他直言若當局對螞蟻金融等小微金融服務行業有進一步規管「不會意外」。

若猜測屬實，梁定邦估計，螞蟻集團的風險及監管披露、以至部分商業模式都可能需要調整，「新措施需要更多披露，而暫時抽起上市是正確的步驟」。

他續指，螞蟻集團始終是全球最大的新股，相信當局只是借機會改善監管，待有足夠信心及披露時，會再次讓螞蟻上市。

究竟馬雲說了甚麼 觸發螞蟻集團中港上市急煞停？【下一頁】

針對馬雲上周的言論，梁定邦指未必與暫緩上市決定有關，但他認為馬雲作出相關批評屬「意料之中」，因螞蟻的成功是在金融規管邊緣遊走，導致監管當局擔心潛在制度風險。

螞蟻上市觸礁，內地官媒「贈」馬雲15字真言【下一頁】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！