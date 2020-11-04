  • 23°C
香港時間 : 20201104日 (三) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻上市觸礁】證監前主席梁定邦：未必與馬雲言論有關　相信內地會讓螞蟻再次上市

股市 17:58 2020/11/04

分享：

證監會前主席梁定邦相信，內地暫緩螞蟻集團上市，未必與馬雲日前的言論有關。（資料圖片）

螞蟻集團  （新上市編號：06688） 中港掛牌倒數2日，昨晚突然傳出被上交所叫停上市。曾任中證監首席顧問、證監會前主席梁定邦相信，內地暫緩螞蟻集團上市，未必與馬雲日前的言論有關，估計更多是想借機改善對小微金融服務的監管，當有足夠信心及披露時，料當局會再次讓螞蟻上市。

上交所周二晚突然宣布暫緩螞蟻集團上市進程【下一頁】

螞蟻被暫緩上市要知的8件事【下一頁】

梁定邦回應《眾新聞》查詢時表示，內地監管機構約見馬雲等集團高層，會面內容雖然未有公開，但他直言若當局對螞蟻金融等小微金融服務行業有進一步規管「不會意外」。

若猜測屬實，梁定邦估計，螞蟻集團的風險及監管披露、以至部分商業模式都可能需要調整，「新措施需要更多披露，而暫時抽起上市是正確的步驟」。

他續指，螞蟻集團始終是全球最大的新股，相信當局只是借機會改善監管，待有足夠信心及披露時，會再次讓螞蟻上市。

究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？【下一頁】

針對馬雲上周的言論，梁定邦指未必與暫緩上市決定有關，但他認為馬雲作出相關批評屬「意料之中」，因螞蟻的成功是在金融規管邊緣遊走，導致監管當局擔心潛在制度風險。

螞蟻上市觸礁，內地官媒「贈」馬雲15字真言【下一頁】

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

香港股票 IPO 經濟 馬雲 金融 證監會 上海證券交易所 中國證監會 香港 金融服務

上一篇文章

【恒指夜期】特朗普選情領先　資金轉炒內需股美團升6%創新高　夜期微彈受制25000點大關

下一篇文章

【長和鐵塔】長和洽售歐洲鐵塔資產權益　涉資約904億元（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】螞蟻、馬雲遭監管約談後　官媒未停批評：停止盲目崇拜熱門新股（第三版）
【螞蟻上市】螞蟻、馬雲遭監管約談後　官媒未停批評：停止盲目崇拜熱門新股（第三版）
【螞蟻上市】螞蟻H股6688台資大戶獲分8億元貨　經紀費近800萬元
【螞蟻上市】螞蟻H股6688台資大戶獲分8億元貨　經紀費近800萬元
【螞蟻上市】螞蟻集團監管約談後再錄暗盤成交　傳120元成交、高招股價50%（第二版）
【螞蟻上市】螞蟻集團監管約談後再錄暗盤成交　傳120元成交、高招股價50%（第二版）
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者今起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者今起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【颱風消息】艾莎尼增強為強烈熱帶風暴、本周後期迫近本港　螞蟻上市煞停不受影響
【颱風消息】艾莎尼增強為強烈熱帶風暴、本周後期迫近本港　螞蟻上市煞停不受影響
【開市9點半】螞蟻集團明天出招股結果　IPO認購金額買得起半個港股市場
【開市9點半】螞蟻集團明天出招股結果　IPO認購金額買得起半個港股市場