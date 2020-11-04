【劈租筍盤】業主爽快減租吸客　廣播道複式住宅連車位　月租27000

暑假旺季已過，不少業主都減租吸客。中原余社朝說，廣播道百美花園B座複式戶，實用面積947平方呎，三房套房間隔，上月初租金叫價35,000元，其後調低至33,000元，終連車位，以27,000元租出，單位折實呎租僅28.5元。

余社朝續說，新租客鍾情屋苑坐擁「41校網」，附近有多間傳統名校，而且租金吸引，故即拍板承租。既然上述租盤賣點甚多，何解業主仍以劈租吸客，代理解釋說，舊租客搬出後，業主隨即放租單位，惟遲遲未租出，由於暑假旺季已過，所以才願大幅減租。事實上，業主早於1977年，以35萬元購入上址，即使目前大幅減租，仍享超豐厚租金回報。

【租樓理財】最緊要識講價 單身男租客低市價14%租匯璽II【下一頁】

值得留意的是，近期市區出現不少「筍價」租盤，舉例說，南昌站匯璽II再錄低市價成交。香港置業文華說，屋苑3B座高層G室，實用面積272平方呎，月租原叫價14,000元，放租約一星期，獲外區客接洽，終經議價後，減價2,000元，以12,000元租出，減幅約14.3%，實用呎租44.1元，低市價約7%。

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