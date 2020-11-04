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【營銷智慧@iM網欄】含「金」量決定價錢　網上課程如何定價

名人薈萃 18:06 2020/11/04

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筆者深知補習、興趣班等的課程導師，於過去一年間遭受沉重打擊，可以說是手停口停，故在過往數篇專欄分享了製作網上課程的技巧，希望各位導師能借用網絡渠道銷售課程。但正如所有的生意一樣，定價往往是最困難的一環，如果索價太高，或會影響銷量，開價太低則影響收入。

要為網上課程定價，首先要知道課程定位。正如筆者經常掛在口邊，無論是任何課程，導師的責任就如一位的士司機般，要以最快、簡單、方便的方法引領學員到達他所期望的目的地，故在為課程定價時，便應考慮「目的地」的價值，當目的地愈具價值，課程定價便會較高，反之亦然。

在大部份港人眼中，最具價值的「目的地」自然是能夠助你賺取更多收入的課程，這也不難理解為何涉及投資或銷售的課程，往往能索價數千元甚至上萬元。筆者曾為一位教授美股投資的導師開設網上課程，課程費用大約5000元，但學生預期課程會為他們賺取更多的金錢，故學員卻並未因為價錢而卻步。

其次就是與技巧相關的課程，這些課程的定價區間為千元左右。雖然這些課程未有如投資及銷售課程般，直接標榜為學生帶來收益，但只要能夠活用這套技巧，仍然能為他賺取可觀的收入；最後就是興趣或語文類的課程，這些課程並非沒有價值，但含「金」量便會較低，相對定價也不能太高。當然，這並非說這類課程沒有價值，外國便有很多興趣課程，包括瑜伽課程，也能以高定價發售，但說到底，定價背後還是看供需關係，在香港這個利字當頭的社會，幫人賺到錢的課程自然更值錢！

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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