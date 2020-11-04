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【樓市熱話】男方母親出首期 最後發現物業只有老婆名？

環球政經 17:45 2020/11/04

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香港樓價一向貴，有不少夫婦都要「公一份、婆一份」 才能夠應付昂貴的樓價。較為幸運的人可能還有家人幫忙出力，幫忙出首期。不過，當買樓涉及的人越多，麻煩自然也越多。最近有網民在討論區分享自己哥哥的買樓故事,深深印證此事。

【樓市熱話】高賣低買如意算盤打不響 業主變租客終需輪候公屋：【下一頁

樓主指，由於哥哥已經結婚，因此打算不再與家人同住。母親眼見樓價如此昂貴，因此也出手相助，為哥哥出首期買樓。不過，及後的風波卻令一家人大感頭痛。事源母親為哥哥出首期買樓後，該物業竟然只有哥哥妻子的名字，令一家人大感不悅。樓主其後與網友討論，為何由男方母親出首期，結果物業卻不在他名下。

【樓市熱話】打工仔心聲 網友：「作為受薪一族 供樓的壓力真的很大！」：【下一頁

有網友指，懷疑樓主哥哥的妻子處心積慮 ，令物業變成自己的資產，叫樓主的哥哥小心被騙。有網友則想得非常正面，認為這可能是哥哥與妻子計劃買另一層物業，因此以此策略，省掉一些印花稅。

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責任編輯：翁嘉陽

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