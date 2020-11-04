【雙11】三星夥英國超級跑車品牌合作  Galaxy Z Fold2推限量特別版

▲ 繼之前與時裝品牌Thom Browne合作後，今次Samsung將會跟英國超級跑車品牌Aston Martin 合作推出Galaxy Z Fold2限量版手機。

繼之前與時裝品牌Thom Browne合作後，三星（Samsung）日前於中國市場再度發表 Galaxy Z Fold2限量版手機，以配合稍後的雙 11 推廣活動。今次Samsung將會跟英國超級跑車品牌Aston Martin 合作，限量版只會發售777套，售價高達20,999元人民幣（約港幣24,297元）。

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據著名爆料人冰宇宙日前在Twitter 上載的多張相片顯示，Samsung將會提供黑色和銅色兩種Galaxy Z Fold2 機身選擇。有別於其他大部份的限量版手機，Galaxy Z Fold2 Aston Martin 限量版並沒有內建主題，機身亦沒有任何刻字或印章，只是透過一個印著Aston Martin Racing 標誌的橙色真皮保護殼來突顯其身份。

▲ Galaxy Z Fold2 Aston Martin 限量版機身沒有任何刻字或印章，只是透過一個印著Aston Martin Racing 標誌的橙色真皮保護殼來突顯其身份。（網上圖片）

此外，限量特別版還有提供其他物品，包括一隻 Galaxy Watch3 手錶、一件深藍色的Aston Martin Racing Polo恤、黑白色棒球帽和一塊刻有專屬號碼的水晶身份牌。這套 Aston Martin Racing 限量特別版的包裝盒，印有天貓商城的標誌，相信是中國市場限定發售。

▲ 限量版只會發售777套，售價高達20,999元人民幣（約港幣24,297元）。（網上圖片）

▲ 限量特別版還有提供其他物品，包括一隻 Galaxy Watch3 手錶、一件深藍色的Aston Martin Racing Polo恤、黑白色棒球帽和一塊刻有專屬號碼的水晶身份牌。（網上圖片）

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據悉，是次Galaxy Z Fold2 Aston Martin 限量版手機，由即日起在中國市場率先預訂，並卡本月11 日正式發售。

責任編輯：施雯雯