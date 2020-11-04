【美國大選】股市反映選情？　一文看清特朗普及拜登概念股表現

▲ 【美國大選】股市反映選情？ 一文看特朗普及拜登概念股表現

美國大選點票工作持續，民主黨候選人拜登表示自己邁向勝利之中，對選情很有信心；現任總統特朗普則表示自己贏得多個州份，稱已準備好慶祝自己連任總統。從今日中港股市場看來，特朗普概念股及拜登概念股各有千秋，同樣未有一方取得明顯優勢。

陶冬話不論誰勝，QE將持續，詳見【下一頁】

特朗普概念股

在深圳，A股川大智勝（深：002253）（諧音：川普大勝）股價今早最多升9.8%，全日收升6.42%，報17.23元人民幣，升幅為7月以來最多。在2016年，上一屆大選特朗普爆冷贏得選舉時，該股亦升6.4%。

特朗普若連任，分析相信中美關係很大機會惡化。華府對華為、騰訊 （00700） 、抖音等中國企業的封殺有機會加碼。騰訊股價今日偏軟，午後雖然一度由跌轉升，但全日收588.5元，跌1.6%。另外，半體導股亦偏軟，中芯 （00981） 全日跌6.5%，收22.3元；華虹半導體 （01347） 跌逾1成，全日收27.55元。至於華為的競爭對手小米 （01810） 全日升7.9%，報23.95元，盤中高見24.45元。

歷史數據認為美股將現「年底升浪」，詳見【下一頁】

拜登概念股

拜登概念股方面，個別新能源股見明顯回吐，另外，信義光能 （00968） 全日跌7.7%，收報12.5元，盤中低見11.94元；龍源 （00916） 亦跌1.8%，報5.33元；惟福耀玻璃 （03606） 今日破頂，盤中高見35.75元，全日收34.7元，升4%，金風 （02208） 亦升5.1%，收報11.04元。

另外，純電動車零件供應商、Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 炒上，全日收升1成，報53.6元，盤中高見54元，成交額5.6億元。

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編輯：吳敏芳