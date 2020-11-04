【A股布局】美國大選無阻資金流　A股連續3日北向資金獲淨流入

美國大選未有分曉，政治不確定性仍然很大，但仍然無阻外資入市撈A股的興致，北向資金連續3日錄得淨流入，反映外資看好A股前景。

【小米股價】中銀看好小米手機增長 重申買入評級，請看【見下頁】

上證指數周三（4日）微升0.2%至3277點，滬深300指數升0.8%，報4813點。

資料顯示，北向資金合共流入2.36億元（人民幣，下同），其中滬股通淨流入2.38億元，深股通則淨流出0.02億元。

事實上，外資對部分A股相當青睞，通過QFII、RQFII等途徑增持有前景的A股公司。按規定，當外資持股達到公司股權比例的24%便需要披露，目前約有7家公司經已達標。既然有外資背書，或可供投資者參考。

【港股追蹤】特朗普或勝選對晶片股不利？ 華虹即插一成中芯跌逾6％，請看【見下頁】

截至周二（3日），美的集團（深：003333），外資持股比例達26.36%；格力電器（深：000651）佔25.85%；華測檢測（深：300012）佔25.96%；泰格醫藥（深：300347）佔24.36%；廣聯達（深：002410）佔25.67%；啟明星辰（深：002439）佔25.73%；索菲亞（深：002572）佔24.66%。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衞