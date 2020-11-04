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【中小企大數據】德勤：銀行用另類信貸評級方式　中小企融資更簡便

科技 17:47 2020/11/04

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德勤中國金融科技諮詢合夥人冼君行表示，銀行採用另類信用評級方式（Alternative Credit Assessment，ACA），一方面確保銀行更全面分析中小企營運情況，估算壞帳風險，同時方便中小企融資。（李彥煒攝）

中小企業（SME）融資一般較困難。德勤中國金融科技諮詢合夥人冼君行表示，以往企業要在銀行融資，必須有固定資產作為抵押品，例如物業、機器等，以取得較高的信貸評分，銀行才會考慮批出貸款。「大型，以致中型的企業，當然有足夠的抵押品，以向銀行顯示自己的還款能力，但中小企則不然。」冼君行坦言，對中小企而言，要巨額的固定資產及抵押品才能到銀行貸款，確實非常困難。

現時其實有另類信用評級方式（Alternative Credit Assessment，ACA），讓銀行有更多途徑更全面了解申請貸款企業的營運狀況，從而估算壞帳風險。

大數據分析助識破商業詐騙

冼君行解釋，要判斷企業信貸評級，銀行大多會考慮公司現金水平，公司以往借貸及還款紀錄等。「如採用ACA，可供參考的數據就有很多，如該公司在社交平台上，網民對該公司的回應，公司交易的頻率，甚至支付種類都可以成為信貸評級考慮因素。」

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冼以中小企餐廳為例，如採用ACA，則要將餐廳在社交媒體上的網民評論，甚至餐廳的用電量、用水量等一併分析。「銀行可從大數據中，估算餐廳的盈利及還款能力，推斷壞帳風險，得出的結論或會比傳統方式更準確，因為當中採用的正是人工智能、機器學習模型。」

除了融資，大數據分析技術，亦可偵查出不法商人欺詐交易以及洗黑錢行為。冼以貿易公司為例，銀行可根據貿易文件中的數字作大數據分析，偵測出欺詐交易。「如某貿易公司只有一個貨櫃運玩具，但價值卻有一億元，大數據分析可以找出可疑的情況，幫助銀行識破詐騙。」

政府角色　牽頭作用大

ACA看似準確、便利，唯冼君行指出，ACA背後的人工智能模型開發必須投放大量資源。「人工智能模型必須以數據培訓，數據愈多愈準確，亞洲區內亦已有不少成功例子，例如金融科技公司螞蟻集團，就是用ACA方式去判斷借貸風險。」冼解釋，由於螞蟻集團母公司阿里巴巴擁有完整生態圈數據，例如物流、支付等，ACA人工智能模型相對成熟，可準確判斷企業借貸壞帳風險。

金管局近日宣布，將推出新的數據交換平台CDI （Commercial Data Interchange）「商業數據通」，可以讓商業機構交換大數據，亦可幫助中小企（SME）得到銀行融資。（資料圖片）

冼君行指出，要推行ACA方式，本地銀行首肯並落實確有難度。近日，金管局宣布推出數據交換平台CDI 「商業數據通」，讓中小企業運用自身數據，得到更佳金融服務，解決中小企融資問題。未來中小企融資時，銀行可透過在平台上取得各商業機構數據，如電訊公司，物流公司等，以銀行自家的ACA模型，估算壞帳風險。

政府率先推出該數據交換平台，對推行ACA確有牽頭作用。

冼補充，要銀行採用ACA，仍有一段路要走，而觀乎周邊地區成功例子，各銀行必須研發自己的ACA模型，有助增強競爭力。「中小企融資是藍海，銀行必須研發自己ACA模型，才能在市場上取勝。」

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記者：李彥煒

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