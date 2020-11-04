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【京東9618】京東健康傳最快下周闖關 冀集資230億元

股樓投資 18:10 2020/11/04

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阿里(09988)分拆螞蟻集團(新上市編號：06688)上市落空之際，其內地主要對手京東(09618)正部署分拆旗下業務上市。外電報道，京東集團（09618）旗
下互聯網醫療業務京東健康，計劃最快下星期提交香港上市申請。

【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家    詳情請看【下一頁

【螞蟻IPO煞停】 螞蟻股東中金挫逾半成 阿里投資者中國動向大跌近一成  詳情請看【下一頁

據外電引述知情人士透露，京東健康計劃集資至少30億美元（約230億港元），最快12月招股上市。早前外電報道，京東健康目標估值為200億美元（約1,560億港元），美銀、海通國際及瑞銀為保薦人。

京東健康為互聯網及醫療健康產業，業務主要為醫藥和健康產品銷售及市場、廣告及其他服務。截至去年，下游採購商家達10萬間，業務覆蓋全國19個省份近50個城市。而於3年前開始運作的京東互聯網醫院，也是全國業務增速最快的網上醫療平台。旗下醫生庫聯繫了全國32個省份的超過3萬名醫生，當中逾六成來自三甲醫院，能夠因應患者需求提供診症意見。

據招股書初步顯示，截至今年上半年，以非國際財務報告準則指標計算，京東健康經調整盈利按年增46％至3.7億元人民幣；收入按年增76％至87.8億元人民幣。

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撰文 : 李尚毅

京東集團—SW（09618） 經濟

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