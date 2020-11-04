【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團上市煞停震撼中港 香港樓市反受惠?

全球最大型IPO螞蟻集團突然煞停上市，消息震撼中港的金融市場，也成市場其中一項黑天鵝事件。當今市場最關注是螞蟻集團暫緩上市後，資金究竟何去何從，對香港樓市有何影響?

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泓亮咨詢及評估有限公司董事總經理張翹楚指，螞蟻集團暫緩上市對樓市有兩大影響，先是市場原估計螞蟻集團上市後，將有很多內地資金的公司來香港上市，但未來的情況未必如大家想像一般，「市場也會憂慮之後打算來港上市的大型新股，會唔會遭遇到不同的障礙。」不過，從正面角度看，由螞蟻集團釋放出的資金，將流到其他資產市場，物業市場就是其中之一，對樓市影響正面。

▲ 泓亮咨詢及評估有限公司董事總經理張翹楚

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，煞停上市屬突發的個別事件，並非因經濟突然改變上市決定，相信不會對投資者信心構成打擊，長遠未對樓市產生太大影響。

▲ 美聯物業住宅部行政總裁布少明

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不過，布少明亦指出，是次事件凸顯股票市場的波動性，風險相對「磚頭」為高，不排除在被IPO凍結的資金回籠後，加快流入物業市場，對樓市起支持作用。與此同時，全球矚目的美國總統大選結果尚未揭盅，股市都會有一定的波動，而無論最終哪一位候選人入主白宮，息口都會長期維持低位，料有投資者會將資金投向物業市場。



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記者：陳詠妍