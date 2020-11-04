【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團最賺錢「花唄」、「借唄」被盯上 盈利引擎熄火？

▲ 螞蟻集團以「花唄」、「借唄」為代表的微貸業務面臨整改。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 中港A+H上市計劃煞停震驚中港市場，直接導火索是中國銀保監會、人民銀行周一（2日）發布的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》，對網絡小額貸款註冊資本、跨省業務、出資比例等均提出新要求。中國監管部門周一約談馬雲及螞蟻高層井賢棟、胡曉明，有指監管當局要求螞蟻符合新規後才能推進IPO。

煞停上市僅第一步，中國監管機構據報要求螞蟻集團達到新資本要求才能上市，詳情請按【下一頁】

螞蟻A+H上市觸礁，今日及周五分批退款，一文看清銀行及券商安排，詳情請按【下一頁】

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根據新規，網絡小額貸款業務應當主要在註冊地所屬省級行政區域內開展，未經銀保監會批准，不得跨開展網絡小額貸款業務，同時經營網絡小額貸款業務公司註冊資本不低於10億元（人民幣，下同），跨省經營的小額貸款公司的註冊資本不低於50億元。在出資比例方面，營網絡小貸業務的小額貸款公司的出資比例不得低於30%。

新規實行後，意味螞蟻集團需為其小額貸款業務增加資本，同時必須為該業務的全國運營重新申請牌照。

微貸業務上半年貢獻螞蟻一半盈利

事實上，以「花唄」、「借唄」為代表性產品的微貸業務已成為螞蟻最大收入來源及盈利引擎。參考今年上半年業績，微貸科技已成為螞蟻最「吃重」業務，貢獻4成收入，超越支付業務36%的收入佔比，錄得約286億元。券商滙豐證券預計，螞蟻微貸科技業務上半年淨利潤達110億元，貢獻集團一半盈利，該業務板塊淨利率高達39%，顯著高於支付業務的29%。

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「花唄」、「借唄」分別於2014年、2015年推出，主要服務消費信貸及小微經營者信貸需求，螞蟻近兩年大力推廣兩項產品，令其促成的信貸規模不斷擴大。截至6月底，螞蟻促成的消費信貸餘額為1.7萬億元，小微經營者信貸餘額為0.4萬億元。

但需留意是，螞蟻微貸科技的業務模式是不利用自身的資產負債表開展信貸業務且不提供擔保，金融機構基於螞蟻平台促成的信貸規模，向螞蟻支付技術服務費。截至6月底，螞蟻促成的信貸餘額中由金融機構實際放款或已實現資產證券化的比例約98%，其餘2%主要是螞蟻為產品創新及其他情況下，通過其持牌子公司提供消費信貸及小微經營者信貸。

螞蟻面臨更高的資本要求

若新規實行後，意味螞蟻集團往後促成的小額貸款中，均需出資至少30%，對其提出更高的資本要求，料也將損害螞蟻集團現時的高利潤率。另一邊廂，由於跨省小額貸款經營限制，螞蟻集團微貸業務所服務的消費者、小微經營者料也將受到限制。

螞蟻集團日前曾回應約談表示，會深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共赢」的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。但螞蟻集團微貸業務將如何調整、未來是否依然能作為螞蟻盈利核心引擎，則是未知之數。

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編輯：陳健婷