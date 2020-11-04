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【長和系】長和擬售歐洲電訊基建資產 涉資逾900億元

股樓投資 18:44 2020/11/04

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長和（00001）公布，計劃出售歐洲電訊基建資產的權益，並就此現正與西班牙上市電訊基建公司Cellnex Telecom S.A.進行商議。雙方已就出售有關資產的商業條款，達成重大協議。長和指出，預料交易後，包括少數權益夥伴所佔部分，所得款項總額約100億歐元（約905.6億港元）。

長和指，是次打算出售的歐洲電訊基建是透過旗下全資附屬公司CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited 間接持有。

【小米股價】中銀看好小米手機增長　重申買入評級  詳情請看[下一頁]

現時雙方的商議已到達後期階段，在有關交易完成後會訂立服務協議，Cellnex會向集團提供電訊基建服務，並透過一項已承諾的度身訂制擴展計劃，支持加快推出5G網絡。但有關協議的細節仍有待落實。

【港股追蹤】金融科技取代員工？　滙豐CEO Say No ！  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

長和（00001） 經濟

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