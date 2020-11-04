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【內房減債】恒大、融創擬進中國銀行間債券市場融資

股市 17:04 2020/11/04

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兩大內房民企中國恒大（03333）及融創（01918）擬進入中國銀行間債券市場進行融資，以減輕債務負擔。

兩大內房民企中國恒大 （03333） 及融創 （01918） 擬進入中國銀行間債券市場進行融資，以減輕債務負擔。外電引述消息人士指，恒大及融創下子公司正準備文申請在中國銀行間市場首次發行債券。

一文看清內房10月銷售數據，詳情看【下一頁】

據指，恒大房地產集團及融創房地產集團為中國銀行間市場交易商協會（NAFMII）的成員。NAFMII主要負責監督銀行間債券的發行，擁有其會員資格亦是在銀行間市場進行任何債券銷售的前提。

恒大及融創目前僅在中國規模較小的交易所市場發行人民幣債券。值得留意是，恒大及融創為12間執行「三道紅線」的試點房企之一，並完全觸及「三道紅線」。早前恒大及融創均分拆旗下物管業務獨立上市，向聯交所遞交上市申請。

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編輯：袁諾曦

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