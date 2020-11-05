  • 24°C
香港時間 : 20201105日 (四) 11:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和鐵塔】長和洽售歐洲鐵塔資產權益涉資約904億元　長和股價升逾7%（第二版）

股市 09:47 2020/11/05

分享：

長和表示，已就出售歐洲電訊基建資產權益，處於後期商議階段。

長和 （00001） 去年重組電訊業務，成立長和電訊（CK Hutchison Telecom）、持有歐洲等地鐵塔資產的長和網絡（CK Hutchison Networks）。長和最新宣布，與歐洲電信信號塔營運商Cellnex處於後期商議階段，擬出售長和電訊間接持有的歐洲電訊基建資產權益，料完成交易後可得款項約100億歐元（約904億港元），當中包括少數權益夥伴所佔部分。

長和股價今早升逾7%，高見52.1元，成交3.8億元。

長和表示，和Cellnex在主要商業條款達成重大協議，於完成有關出售後，Cellnex 及相關集團公司將訂立服務協議，以供Cellnex向長和集團提供電訊基建服務，並透過一項已承諾的度身訂制擴展計劃，支持加快推出5G網絡。

長和財務董事兼副董事總經理陸法蘭於分析員會議指，有相信距離達成交易的時間以日計，而非以周或月計，相信交易帶來的重估收益對長和而言是顯著的。

他未有透露，所獲100億歐元款項是現金形式或其他形式獲得，也拒回應出售資產是否包括全數2.91萬個發射站權益，籲投資界要求耐性。

年中已有消息指，長和和Cellnex洽商出售部分歐洲無線鐵塔業務的部份股權。

長和在8月時中期業績會表示，已完成分拆CK Hutchison Networks，並設有分開管理團隊，管理六個歐洲國家中29,100個發射站。對於未來融資安排，陸法蘭當時稱，長和可有的選項清晰明顯，有不同投資者提供機會，集團目前未有最終決定。

（第二版更新陸法蘭分析員會議內容）

相關文章：

高盛料長和售英鐵塔資產 冀可為每股增值2至3元

傳Cellnex有意競購長和歐洲無線塔業務部份股權 估值達878億元

【長和業績】李澤鉅：減派息留子彈應變和收購　「想下次親身見分析員」

【長和再重組】成立鐵塔公司部署分拆？　李澤鉅、陸法蘭說法略不同

編輯：麥德銘

香港股票 5G 長和（00001）

上一篇文章

【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）
【颱風消息】艾莎尼增強為強烈熱帶風暴、本周後期迫近本港　螞蟻上市煞停不受影響
【颱風消息】艾莎尼增強為強烈熱帶風暴、本周後期迫近本港　螞蟻上市煞停不受影響
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？