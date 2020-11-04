【長和鐵塔】長和洽售歐洲鐵塔資產權益　涉資約904億元（第二版）

▲ 長和表示，已就出售歐洲電訊基建資產權益，處於後期商議階段。

長和 （00001） 去年重組電訊業務，成立長和電訊（CK Hutchison Telecom）、持有歐洲等地鐵塔資產的長和網絡（CK Hutchison Networks）。長和最新宣布，與歐洲電信信號塔營運商Cellnex處於後期商議階段，擬出售長和電訊間接持有的歐洲電訊基建資產權益，料完成交易後可得款項約100億歐元（約904億港元），當中包括少數權益夥伴所佔部分。

長和表示，和Cellnex在主要商業條款達成重大協議，於完成有關出售後，Cellnex 及相關集團公司將訂立服務協議，以供Cellnex向長和集團提供電訊基建服務，並透過一項已承諾的度身訂制擴展計劃，支持加快推出5G網絡。

長和財務董事兼副董事總經理於分析員會議指，有相信距離達成交易的時間以日計，而非以周或月計，相信交易帶來的重估收益對長和而言是顯著的。

他未有透露，所獲100億歐元款項是現金形式或其他形式獲得，也拒回應出售資產是否包括全數2.91萬個發射站權益，籲投資界要求耐性。

年中已有消息指，長和和Cellnex洽商出售部分歐洲無線鐵塔業務的部份股權。

長和在8月時中期業績會表示，已完成分拆CK Hutchison Networks，並設有分開管理團隊，管理六個歐洲國家中29,100個發射站。對於未來融資安排，陸法蘭當時稱，長和可有的選項清晰明顯，有不同投資者提供機會，集團目前未有最終決定。

（第二版更新陸法蘭分析員會議內容）

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編輯：麥德銘