【國際復康日】今個星期日免費搭港鐵! 殘疾人士及一名隨行者受惠

港鐵周三(4號)表示，為響應國際復康日，持有有效「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身分」個人八達通的乘客及一位隨行的照顧者，可在今個星期日(8號)免費乘搭港鐵，但不包括東鐵線頭等、城際客運服務及高速鐵路。

合資格人士只需在11月8日當天如常使用註有「殘疾人士身分」個人八達通進出地鐵站、輕鐵站或登上港鐵巴士等，將不會被扣除車費；合資格殘疾人士可在任何一間客務中心或資訊台，出示「殘疾人士登記證」，即獲當日有效港鐵單程車票一張。

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隨行照顧者則需由殘疾人士前往任何一間客務中心或資訊台索取港鐵單程車票乙票；或乘搭時輕鐵、港鐵巴士時，需由殘疾人士出示相關八達通或登記證，便可免費乘搭。

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責任編輯：潘曉豐