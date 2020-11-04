葉劉：誰當選美國總統　暫時都無必要打「香港牌」制華

▲ 新民黨主席葉劉淑儀估計，美國總統大選無論誰人當選，暫時都沒有必要再打「香港牌」（資料圖片）

美國總統大選結果未明朗，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，如民主黨候選人拜登當選，料爭取連任的特朗普團體矛招盡出，其支持者甚至包圍車隊，所以如果拜登取得大勝，相信爭議很快被平息，否則特朗普有機會不承認選舉結果，不排除發生武裝衝突。

被問到對香港的影響，葉劉淑儀表示，今年7月美國國務院針對港區國安區，宣布制裁中港官員後，估計事件已告一段落，而現屆美國政府已多次對台售武、派遣高級別官員訪問台灣，故暫時看不到再打香港牌的必要。

對於美國大選結果如何影響對華政策，葉劉認為，特朗普任內強力打擊中國，因此將中國視為敵人已成為美國跨黨共識，而她近年曾兩次訪美，期間會晤的當地官員以至智庫學者，都提出類似的論調。不過，她表示，特朗普曾形容中國為「策略性競爭」對手，拜登則形容中國為「重要競爭者」，反映立場相對温和；同時，民主黨較重視人權議題，料拜登上任後，將針對新疆、西藏以至香港人權問題，至於特朗普則以人權做文章，無論在貿易和國家安全等領域攻勢中國。

然而，她說，早前已有幾名美國頂尖大學學者、前外交大使曾於《外文期刊》撰文，批評對華鷹派人物對中國的指摘過了頭，而她希望一旦拜登當選，新一屆政府可爭取更多對華理性的意見領袖，可以成為閣員。