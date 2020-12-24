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【裝修攻略@iM網欄】成功與失敗的建材網購個案

名人薈萃 15:16 2020/12/24

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兩大裝修網購聖地：淘寶、Amazon。不少成功、慳到錢的網購個案，都是購買其他國家的行貨。比如說很多戶主會從品牌原產地的Amazon網站購買名牌潔具、石盤，以及USB掣面。以一個頗知名的花崗岩石盤牌子為例，在香港購買要$4,500，在網上只需──$1,000。

即使加上送貨的$1,000，仍便宜一半有多。

但有戶主淘寶/北上買料，只看牌子，卻不知道原來地板瓷磚也分等級，更不知道原來批次不同會有色差，於是買回來一大批別人退回的散貨和次貨，又不對花又有色差，大呻蝕本。

也有戶主淘寶訂製傢俬，買回來才發現漏了考慮很多因素，例如安裝時間和所需空間，最後要找師傅執手尾，也是得不償失。

網購要成功，必須先對該貨品有充份理解，否則很容易弄巧反拙，甚至淪為「死貨接收者」。

當然，如非必要，從本地入貨是比較有保障的。以M字頭USB掣面為例，它本身就比B字頭的外國品牌USB掣面便宜得多，而且亦有齊國際認證，輸出也更強。無論是想節省時間、親身揀款，還是獲得本地保養，都應該選擇「更好又更抵」的，而不是「比平時買得抵」的。所以，本地品牌中介成本低，有其競爭力，大家進行外國網購前，也可留意優質本地品牌的選擇啊！

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

 

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang

欄名 : 裝修攻略

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