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【裝修攻略@iM網欄】 不同裝修風格，哪一種最耐看省錢？

名人薈萃 15:59 2020/12/18

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最慳錢又耐用的裝修風格，當然是簡約風啦！簡約風的特點，是不作多餘的升級，讓裝修保留最大的乾淨感、空間感。這有數個好處：

一、不易出錯：要模仿工業風，由施工到選材都很不容易。但幾乎任何裝修公司都能處理到簡約風的要求。

二、容易配襯：全屋裝修只需選擇合適的燈光和一幅特色牆，其餘透過擺設而非裝修去營造觀感，可增加改頭換面的彈性和靈活度，令單位更耐看。

三、節省成本：簡約風格除了裝修造價較低外，裝修後的花費也能節省。越要講求風格配襯，家品選擇自然較少，成本自然就越高。但簡約系家品大行其道，日後要購入風格合適的家居產品，也會容易很多。

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang

欄名 : 裝修攻略

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