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【裝修攻略@iM網欄】 將預算花在什麼地方，最常後悔？

名人薈萃 14:53 2020/12/11

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曾經聽過有人很自豪地分享：「買嘢唔怕買得貴，最緊要係買得抵。」

筆者心諗：「有冇搞錯！」

可惜沒有一個「十大後悔家品列表」。

以廚具為例，筆者聽過最多「用過無得番轉頭」的是洗碗碟機；「用過一次以後就無再用」的是榨汁機。

很多人購買東西都考慮「同一件物品，今次買是否買得抵」，而不考慮儲存成本、使用成本、清潔成本、維修成本，以及實際價值等等。因此，買了也許很抵，但不實用的東西。

榨汁機常常大減價，但它就是一樣實用性低、使用和儲存成本高的東西。除非房子很大又有閒著的工人，否則每次使用都「蝕大本」；建材方面，不美觀的電燈、窗簾，都容易令人買了後悔，省了少少錢，卻犧牲了重要的觀感。

裝修預算中，有些東西值得買貴，有些東西應該買平。想買得啱，首先要放棄「是否買得抵」的錯誤觀點。

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang

欄名 : 裝修攻略

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