【裝修攻略@iM網欄】怎樣提高裝修性價比？

甲付出$1，獲得$5的等值回報，性價比是1：5。

乙付出$2，獲得$9的等值回報。性價比是1：4.5。

以上二人，誰的性價比較高？按比例計，甲>乙。但乙透過裝修賺了$7，甲只賺了$4，按實際回報，乙比甲高。所以，提高性價比，第一個問題是，你想「花得抵」，還是「賺得多」。也許你覺得這也太理性抽象了吧！

好了。我這樣說吧：你要是想「花得抵」，你需要將全份預算項目列出，然後按你的預算，將「彈藥」放在最值得提升的項目上，或者將最不值得做的項目降級，以騰出預算。

要「賺得多」的話，你就要準備較多的預算，然後盡可能獲知最多建材、科技、設計的知識和升級選項，花費在所有對你有價值的地方上，務求在這次裝修中獲取最大回報，即達到最大的生活質素提升。

大部分人都不知道每個裝修買料決策的所有選項，而師傅亦無動機、無責任、無能力向你介紹所有坊間物料/施工的選項。這也是為什麼我們在裝修課程中，常常強調「裝修前自己做足功課」的重要。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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