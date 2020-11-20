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【裝修攻略@iM網欄】 同樣是清拆，為何不同公司有貴有平？

名人薈萃 08:02 2020/11/20

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很多人都不明白為什麼同一項目，不同公司有不同收費，覺得是海鮮價。

其實，撇除手工、責任、出錯機會等等上的實際服務差異，價格上的分別，可能純粹是因為不同公司的報價方式不同。

比如有些公司按單位面積計費用，多除、少補；有的公司則按物件逐件計算，所以大單位的清拆會相對昂貴。所以，也許某些公司做大單位裝修的確會相對抵，某些公司做細單位的確會比較化算。

那我可否選擇較抵的一間呢？絕對不建議。裝修很多項目並不能逐一分判出去，否則會衍生大量麻煩、風險，和潛在費用。因此，戶主最終要看大數而比較報價，那就不應追究為什麼某家公司單項項目比別家公司貴，或為什麼要用這樣的方式計算等等。這只會給人「輸打贏要」的壞印象。

當然，如果兩家公司的報價相差很遠，戶主亦應該詢問其工序，以了解兩者施工手法和範圍是否有所不同。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

 

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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