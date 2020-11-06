  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】為什麼訂造傢俬費用差那麼遠？

名人薈萃 18:44 2020/11/06

分享：

傢俬費用是差很遠的，甲公司收費比乙公司貴一倍，絕對平常。但當中原因是什麼呢？撇除重要的營運成本，以下是九大分別：

  • 板芯板材的分別
  • 飾面的分別
  • 櫃內層板的質素
  • 設計服務的分別
  • 五金品質的分別
  • 安裝手工的分別
  • 改圖及造櫃服務的分別
  • 隱藏位置加固的分別
  • 現場造櫃的分別

以第一點為例，一些店會跟你說「我地D木唔係夾板，而係澳洲乜乜實木黎，無甲醛架…」，對於對木材認識不深的用戶來說，咋聽還真的頗有說服力，但事實上，實木不代表比夾板好，所謂「無甲醛」亦不一定比一般低甲醛板材貴。

以第二點為例，單單是木皮品質的花紋和坑紋檔次，不同廠房提供的選擇相差甚遠了。再以第四點為例，服務絕對是戶主的投訴熱點，單單是改圖的時間和準確度，就足以令工程拖延數月。但如果傢俬簡單，也許並不需要什麼服務。

因此，戶主應該考慮自己的需要，不要購買你不需要的優點。比如說，訂造傢俬較現成傢俬貴，但不一定比現成的好。戶主要明白買傢俬並不一定要買訂造的。以床為例，反正床褥都不是訂造的，床訂造真的有意思嗎？不一定。所以，以上九點都是影響價錢的關鍵，只要不購買你不需要的強項，那就可以做到「平靚正」了。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

下一篇文章

【日本疫情】8月以來日本首次單日人數增逾千人 日本北海道、東北區顯增長趨勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價
【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」
【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓