【裝修攻略@iM網欄】為什麼訂造傢俬費用差那麼遠？

傢俬費用是差很遠的，甲公司收費比乙公司貴一倍，絕對平常。但當中原因是什麼呢？撇除重要的營運成本，以下是九大分別：

板芯板材的分別

飾面的分別

櫃內層板的質素

設計服務的分別

五金品質的分別

安裝手工的分別

改圖及造櫃服務的分別

隱藏位置加固的分別

現場造櫃的分別

以第一點為例，一些店會跟你說「我地D木唔係夾板，而係澳洲乜乜實木黎，無甲醛架…」，對於對木材認識不深的用戶來說，咋聽還真的頗有說服力，但事實上，實木不代表比夾板好，所謂「無甲醛」亦不一定比一般低甲醛板材貴。

以第二點為例，單單是木皮品質的花紋和坑紋檔次，不同廠房提供的選擇相差甚遠了。再以第四點為例，服務絕對是戶主的投訴熱點，單單是改圖的時間和準確度，就足以令工程拖延數月。但如果傢俬簡單，也許並不需要什麼服務。

因此，戶主應該考慮自己的需要，不要購買你不需要的優點。比如說，訂造傢俬較現成傢俬貴，但不一定比現成的好。戶主要明白買傢俬並不一定要買訂造的。以床為例，反正床褥都不是訂造的，床訂造真的有意思嗎？不一定。所以，以上九點都是影響價錢的關鍵，只要不購買你不需要的強項，那就可以做到「平靚正」了。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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