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【美國大選】佛羅里達州報捷 特朗普要多謝古巴移民

環球政治 16:33 2020/11/04

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美國大選仍在點票，共和黨總統特朗普以接近40萬票之差，在關鍵搖擺州佛羅里達贏出，力壓民主黨對手拜登，得到重要的29張選舉人票。而當中一大功臣，就是當地的古巴移民。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

雖然身在美國的古巴移民向來較傾向支持共和黨，但在民主黨前總統奧巴馬執政的8年間，古巴移民也開始轉向。

共和黨4年前雖然贏得佛羅里達州，但在邁阿密遭到挫敗，所以自此在當地更積極耕耘。看準了當地有不少來自古巴和委內瑞拉的移民，特朗普高舉反對社會主義的旗號，成功爭取到不少支持。

佛羅里達國際大學（Florida International University）教授格雷尼爾（Guillermo Grenier）更稱，當地掀起了一股小型的紅色浪潮，古巴移民對民主黨人來說，已經是火車殘骸，再無能力拉動他們的選情。

拜登陣營也對此心裡有數，知道必須要在邁阿密縣大勝，才能抵銷州內其他部分的紅色浪潮。結果卻是，拜登在當地贏出的差距尚且不足10萬票，遑論蓋過州內其他地方。

責任編輯：陳啟賢

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