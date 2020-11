【美國大選】特朗普拜登均稱勝券在握 胡錫進笑稱實現「雙贏」

美國大選投票結束,多州點票工作尚未結束,競選連任的特朗普及民主黨總統候選人拜登均稱自己正邁向勝利,《環球時報》總編輯胡錫進借題發揮,稱美國今次選舉實現「雙贏」(Win-win situation),又取笑美國民調不準。

點票尚未結束,拜登及特朗普分別發表講話,兩人均宣稱自己勝券在握,被胡錫進取笑,在社交網站twitter發帖文,稱中國網民形容今次選舉實現「雙贏」。

按初步結果,選舉結果似乎不如民調般一面倒,由拜登大勝。胡錫進指美國民調遭受中國網民恥笑,民調準確度似乎較中國的義烏指數更低,不知道這些民調機構日後如何在美國生存。(US opinion polls are now ridiculed by Chinese netizens. They are even less accurate than China's Yiwu index. Don't know how those polling organizations will survive in the US.)

義烏位於中國淅江省,是全球小商品生產的集中地,而美國大選各黨的選舉用品,許多也是出自義烏地區。

2016年美國大選,民主黨總統候選人希拉莉民調遙遙領先,但負責製造競選物品的義烏廠家一致認為,共和黨總統候選人特朗普贏面較大,因為他們接到更多特朗普周邊產品的定單。結果義烏商家預測成功,自此義烏指數便被視為反映美國政治或社會事件的參考指標。

