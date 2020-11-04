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【美國大選】特朗普拜登均稱勝券在握 胡錫進笑稱實現「雙贏」

環球政治 16:24 2020/11/04

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美國大選投票結束，多州點票工作尚未結束，競選連任的特朗普及民主黨總統候選人拜登均稱自己正邁向勝利，《環球時報》總編輯胡錫進借題發揮，稱美國今次選舉實現「雙贏」（Win-win situation），又取笑美國民調不準。

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點票尚未結束，拜登及特朗普分別發表講話，兩人均宣稱自己勝券在握，被胡錫進取笑，在社交網站twitter發帖文，稱中國網民形容今次選舉實現「雙贏」。

按初步結果，選舉結果似乎不如民調般一面倒，由拜登大勝。胡錫進指美國民調遭受中國網民恥笑，民調準確度似乎較中國的義烏指數更低，不知道這些民調機構日後如何在美國生存。（US opinion polls are now ridiculed by Chinese netizens. They are even less accurate than China's Yiwu index. Don't know how those polling organizations will survive in the US.）

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義烏位於中國淅江省，是全球小商品生產的集中地，而美國大選各黨的選舉用品，許多也是出自義烏地區。

2016年美國大選，民主黨總統候選人希拉莉民調遙遙領先，但負責製造競選物品的義烏廠家一致認為，共和黨總統候選人特朗普贏面較大，因為他們接到更多特朗普周邊產品的定單。結果義烏商家預測成功，自此義烏指數便被視為反映美國政治或社會事件的參考指標。

責任編輯：林建忠

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

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