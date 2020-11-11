【百寶盒@iM網欄】源峰滿足日本美食癮

香港人對日本的喜愛和狂熱，從Don Don Donki 在疫情下接連於中環、銅鑼灣開張，頂下之前傳統錶行、藥房的大型舖位，完全可感受到。

大家到Donki 走一轉，都笑說：「嘩～好正呀，當去左日本啦！」似乎Donki 能替一眾粉絲止止癮。 今次要介紹的餐廳亦是一幅美好的「日本風情畫」。

「源峰」位於沙田帝逸酒店28樓。 這家新酒店開幕之際，正是香港疫情第一輪爆發之時。雖然餐廳在最差的時機開張，也沒什麼宣傳， 但也吸引了不少沙田友去品嘗。

記得第一次去餐廳，放工直接跑上去來個walk-in。 時間尚早，黃昏的晚霞、映瀉進餐廳偌大的落地玻璃，加上開放式廚房和的壽司吧枱 ，可以從高處飽覽整個城門河景色，對岸的九肚山景色，心曠神怡。

第一次到訪，就隨意的點了Omakase , 看看有什麼驚喜。 前菜先上水果蕃茄伴醋啫喱，口味酸甜又清新，十分開胃。 再來一客「生蠔」，添加了特配的日式酸汁，肥大肉厚，完全沒有腥味。 接著上場的是「日式蕃茄炆牛腩」，香氣撲鼻，牛腩肉質鬆化至極，與日本蕃茄慢煮了十幾個小時，味道完全融和一起。說真的，菜式雖簡單，卻充滿暖暖的幸福感。

隆重介紹的是 火灸A5和牛配海膽壽司，手掌大的和牛完全覆蓋了壽司，和牛上更擺放了誘人的北海道海膽。 火槍輕輕一燒，油脂香氣更盛。 這個配搭，沒有不好吃的理由吧！ 當我還回味著時，師傅給您端上原隻新鮮海膽，原來裡面另有乾坤。 鹹鮮三文魚子、海膽、醋飯都堆的滿滿，這樣經典的配搭，每一口都是人間美味。 甜品是紅豆牛奶布甸， 精緻小巧，

廚師發辦讓人身心滿足，坐在吧枱上邊吃邊欣賞師傅手藝。不管是處理刺身壽司、爐端燒、到擺盤上桌，態度一絲不苟。順帶一提，有日籍師傅坐陣，質素絕對有保證。之後連續幾星期都帶了家人朋友去品嘗，餐廳外面還有戶外沙發，呷一口清酒， 點些下酒菜，煩惱早已拋下了。

推薦5 /5

味道4/5

性價比 4/5

餐廳環境5/5

作者_小寶簡介： 80後女生，家有農場果園，種植有機蔬果、自家製蜂蜜，亦同時因工作走遍半個地球，亦有幸嘗到當地的風土人情味。

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