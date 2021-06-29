【新股IPO】融信服務2207周三起招股　入場費5686.7元

▲ 截至今年上半年，融信服務有100個在管項目。

融信中國 （03301） 旗下的物業管理服務商融信服務 （新上市編號：02207） 周三起招股，全球發售1.25億股，招股價介乎4.68至5.63元，每手1000股，入場費5686.7元，最高集資7.04億元，預計7月9日截止招股，7月16日掛牌，海通為獨家保薦人。

公司計劃將集資所得金額的60%用於尋求戰略投資和收購機會，11%將用於進一步多元化公司項目組合和增值服務，15%用於開發和升級公司運營所使用的硬件和軟件，4%用於發展高端無關品牌，10%用作一般營運資金。

集團主要為住宅和非住宅物業提供多元化物業管理服務。初步招股資料顯示，截至今年上半年，融信服務有100個在管項目，以及81個已簽約未交付項目，在管總建築面積約1,700萬平方米，總簽約建築面積約3,430萬平方米。

截至今年融信服務純利按年增65%至4091萬元（人民幣，下同）；收入按年增57%至3.2億元。

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記者：謝卓榮