  • 28°C
香港時間 : 2021607日 (一) 21:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】融信服務今起進行上市前預演　集資約15.5億元、預料7月上市

新股IPO 10:46 2021/06/07

分享：

截至今年上半年，融信服務有100個在管項目。

融信中國 （03301） 旗下的物業管理服務商融信服務通過上市聆訊，消息指，公司於今日至6月16日進行上市前預演，預料7月初上市，計劃集資約1億至1.5億美元（約7.75億至15.5億港元），海通為獨家保薦人。

集團主要為住宅和非住宅物業提供多元化物業管理服務。初步招股資料顯示，截至今年上半年，融信服務有100個在管項目，以及81個已簽約未交付項目，在管總建築面積約1,700萬平方米，總簽約建築面積約3,430萬平方米。

截至今年融信服務純利按年增65%至4091萬元（人民幣，下同）；收入按年增57%至3.2億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO 】小工具

相關文章：【新股IPO】物管股金科智慧服務本周四建簿　傳集資70億元

【新股IPO】京東健康傳最快下周獲上市批准　擬集資230億元、最快12月招股（第三版）

【螞蟻退款】螞蟻今日及周五分批退款　手續費、孖展息點計？一文看清券商安排（不斷更新）

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

記者：謝卓榮

港股 物業管理 融信中國（03301） 集資 IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高