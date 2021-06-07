【新股IPO】融信服務今起進行上市前預演　集資約15.5億元、預料7月上市

▲ 截至今年上半年，融信服務有100個在管項目。

融信中國 （03301） 旗下的物業管理服務商融信服務通過上市聆訊，消息指，公司於今日至6月16日進行上市前預演，預料7月初上市，計劃集資約1億至1.5億美元（約7.75億至15.5億港元），海通為獨家保薦人。

集團主要為住宅和非住宅物業提供多元化物業管理服務。初步招股資料顯示，截至今年上半年，融信服務有100個在管項目，以及81個已簽約未交付項目，在管總建築面積約1,700萬平方米，總簽約建築面積約3,430萬平方米。

截至今年融信服務純利按年增65%至4091萬元（人民幣，下同）；收入按年增57%至3.2億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO 】小工具

相關文章：【新股IPO】物管股金科智慧服務本周四建簿 傳集資70億元

【新股IPO】京東健康傳最快下周獲上市批准 擬集資230億元、最快12月招股（第三版）

【螞蟻退款】螞蟻今日及周五分批退款 手續費、孖展息點計？一文看清券商安排（不斷更新）

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

記者：謝卓榮