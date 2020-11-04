【小米股價】中銀看好小米手機增長　重申買入評級

小米集團（01810）手機第三季全球出貨量躍升第三，中銀國際發表報告指，小米可受惠於華為手機市場的萎縮，同時可快物聯網業務發展，給予「買入」評級。

小米今日收報23.95元，升7.9%，成交額87.8億元。

國際市場研究機構IDC，早前發布第三季全球手機市場數據顯示，小米智能手機出貨量大增45%，達到4,710萬部，而蘋果的iPhone出貨量達4,160萬部，按年減10%，令小米 以13.1％的市佔率首次擊敗 蘋果（ 市佔率11.8 ％），躍居全球第三。

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中銀指出，預期全球智能手機第四季的付運量將會進一步復甦，主要是受惠於蘋果iPhone 12的發布，而華為市場佔有率或會因關鍵組件供應中斷而縮小，而小米是第三季中唯一出貨量上升的國產手機品牌。

該行認為，小米可受惠於全球智能手機市場復甦及華為手機市場的萎縮，同時可以通過增強其全球分銷及品牌，加快其物聯網銷售，給予其「買入」評級。

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記者：李兆明