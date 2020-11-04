【美國大選】共和黨入禀 阻賓夕法尼亞州臨時選票

▲ 美國哥倫比亞廣播公司報道指，共和黨眾議員入禀起訴，要求聯邦法院阻止計算選民在其郵寄選票被裁定無效後，親身到票站進行臨時投票的選票。

美國大選陸續進行點票，搖擺州之一的賓夕法尼亞州尚未宣布結果，據霍士、美聯社等多間媒體的數據顯示，特朗普領先對手拜登。美國哥倫比亞廣播公司報道指，共和黨眾議員入禀起訴，要求聯邦法院阻止計算選民在其郵寄選票被裁定無效後，親身到票站進行臨時投票的選票。

美國哥倫比亞廣播公司報道，自2008年起，每個當選總統都必須拿下賓夕法尼亞州，視為重要的搖擺州分。今年，特朗普曾到訪該州13次，拜登曾到訪16次；至大選前夕，二人都在該州進行最後拉票。據美聯社數據顯示，目前賓夕法尼亞州的點票進度已逾6成，特朗普暫時領先。

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投票方式仍是重大爭議。該州選舉官員在兩周前宣布，其郵寄選票被裁定無效，或曾申請郵寄選票但沒有使用的選民，仍可在票站關閉前親身到票站臨時投票。

賓夕法尼亞州共和黨眾議員凱利（Mike Kelly）入禀要求聯邦法院禁止部分縣將這類臨時選票計算在內。訴訟指，州最高法院早已裁定不設這種補救措施。

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責任編輯：葉芷樺