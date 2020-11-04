【美國大選】特朗普定拜登？歷史數據證無論誰主白宮　美股將現「年底升浪」！

▲ 無論特朗普或拜登勝出，數據預示美股將現「年底升浪」。

全球密切關注的美國總統大選，點票結果暫時顯示，現屆總統特朗普的勝算較高。不過，參考過往經驗，不論何人當選，美股往往能於選舉完結後報捷，並展現「年底升浪」，意味現時輕倉美股的投資者，可慢慢開始留意部署時機。

點擊下圖留意過往數據

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按美國投資服務機構LPL Financial綜合大選年間美股表現，即使美股於選舉前夕震盪，11月卻通常重見升勢。以標指為例，若總統連任，標指全年計升幅可達接近10%；總統人選更換的話，標指11月亦通常開始由跌轉升，令全年計大約彈高約3%至4%。

事實上，美股近來走勢亦似乎正在印證相關數據。美股三大指數今個星期起動力略轉強，昨更未懼大選局勢不明朗性率先走高，例如道指大漲逾500點。如果結合俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）來看，下月VIX期貨雖未明顯回落，但亦未有進一步抽高，可預期美股往後一個多月隨時能在風浪中上闖。

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至於明年表現又如何？LPL Financial同樣統計了過往數據，換屆後美股普遍亦齊走高（見圖）。數據顯示，原任總統勝選的話，標指未來一年可升約9.6%，換屆的話則彈約4.8%。

假若投資者希望部署買貨，綜合投資界看法，傳統經濟股或見上升空間。摩根大通策略師Mislav Matejka早前發表報告，指無論誰在美國大選中勝出，板塊輪動很可能會開始，將一直以來受到市場追捧的科技板塊評級下調至「中性」，同時將銀行和保險股上調至增持（overweight）。

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