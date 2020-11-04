【美國大選】倘若特朗普連任　摩通私銀：不利新興市場

▲ 摩根大通私人銀行亞洲投資策略主管Alexander Wolf表示，顯然拜登沒有如民調所擁有的優勢，特朗普連任的局面愈趨樂觀，對新興市場或不是好消息。

美國總統大選陸續點票，早前形勢大好的民主黨候選人拜登未能力壓美國總統特朗普，雙方差距收窄。摩根大通私人銀行亞洲投資策略主管Alexander Wolf表示，雖然點票仍在點算中，但顯然拜登沒有如民調所顯示的優勢，特朗普連任的局面愈趨樂觀，對新興市場或不是好消息。

Alexander Wolf表示，美國財政政策取決於政府的組成，如果特朗普連任，意味美國未來4年將延續相類的貿易及外交政策，貿易政策不確定因素及美元受追捧，將不利新興市場。

他續指，美國出現分裂政府的機率似乎愈來愈高，這意味可以採用刺激政策的機會減少。他認為，現時難以建議客戶如何布局，並早已建議投資者不要圍繞大選進行資產配置，應將目光放遠一點，根據基本面及風險承受能力分配倉位。

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編輯：袁諾曦