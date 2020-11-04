【租樓理財】最緊要識講價　單身男租客低市價14%租匯璽II

住宅租金持續受壓，市區「筍價」租盤再現，其中南昌站匯璽II再錄低市價成交。香港置業文華說，屋苑3B座高層G室，實用面積272平方呎，月租原叫價14,000元，放租約一星期，獲外區客接洽，終經議價後，減價2,000元，以12,000元租出，減幅約14.3%，實用呎租44.1元，低市價約7%。

據了解，新租客為單身男士，見單位位於高層，享開揚景觀，加上乾淨企理，而且租金又划算，故睇樓一次後，即拍板承租。資料顯示，業主於2017年12月以627萬元購入上址，以上述租金水平計，現享約2.3厘租金回報率。

【租樓理財】「90後」夫婦唔怕講價 終低市價5%成租匯璽II【下一頁】

事實上，早前屋苑也錄低市價的租賃成交，舉例說，3B座高層D室，實用面積436平方呎，兩房間隔，月租原叫價23,500元，終減價1,500元，以22,000元租出，實用呎租50.5元，低市價約半成。

匯璽II屬匯璽發展項目第3期，為南昌站上蓋物業，建有兩幢住宅大廈，提供1,188伙單位。由於屋苑交通方便，前往港島區快捷，故吸引不少港島上班族承租。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機