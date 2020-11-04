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【美國大選結果】印度人也關注 特朗普賀錦麗各有人撐

環球政治 16:06 2020/11/04

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美國總統特朗普和有印度裔血統的民主黨副總統候選人，於印度都各自有支持者。

美國大選正進行點票，就連印度人也關注美國大選結果。美國總統特朗普和有印度裔血統的民主黨副總統候選人賀錦麗，於印度都各有支持者。兩人支持者各自為兩人舉行宗教儀式，祝福心儀的候選人能順利勝出美國大選。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

印度德里以北一個名為Hindu Sena的組織，就為特朗普（Donald Trump）的選情舉行宗教祈福儀式。近20名成員身穿紅色長袍，舉行火祭和誦經，旁邊就放置了特朗普的照片。

組織創辦人​​格普塔（Vishnu Gupta）表示，他們認為只有特朗普成功連任，印度才能抗衡恐怖主義。他又表示，如特朗普能繼續擔任美國總統，他相信中國和巴基斯坦都會保持克制。

對於擁有印度裔血統的民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），​​格普塔表示他們希望賀錦麗也會很好，但他始終認為即使賀錦麗勝出，作為副總統的權力未夠強大。

【美國大選】特朗普：準備好慶祝連任 已申請不計遲到選票 【下一頁】

賀錦麗為牙買加裔和印度裔混血兒，祖父來自一個名為Thulasendrapuram的村莊。這條村及鄰近地區村民於大選前，聚集於一座寺廟為賀錦麗祈禱。當時約有20名村民在場，他們一邊誦讀經文，同時將牛奶倒在印度教神像上。

當地一個名為RR Kalidas Vandayar的商人，更打算向超過150人派發食物，作為替賀錦麗祈福的方式。Vandayar的兄弟更表示，由於賀錦麗來自這條村莊，大家都為她感到驕傲。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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