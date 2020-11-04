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【低價筍盤】趁東涌樓減價潮未完 映灣園業主見有低市價筍盤為家人多購一個大單位

股樓投資 16:05 2020/11/04

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上月國泰宣布在港大裁員5,300人，同時停運港龍，即拖垮東涌樓市，區內出現多宗機師急沽樓個案，至本月該區仍出現低價成交。最近一位航空業界人士以低價沽出映灣園3座3房單位。

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中原地產高級分行經理唐啟樂表示，映灣園10月錄得28宗成交，11月已錄得2宗成交。受到航空業大規模裁員影響，近期東涌區部份業主心態轉弱，議幅擴大，加上最近疫情改善，推使買家出動覓筍盤，區內睇樓量及成交持續上升。

唐啟樂表示，映灣園3座中層A室，實用面積941平方呎，3房套房連儲物房間隔，原業主亦為航空業界人士，雖然沒有受裁員事件影響，但早於7月以950萬元放盤，叫價貼市，放盤期間曾經將單位借給朋友短住，故未能安排睇樓，日前單位交吉可睇樓，速獲睇樓客洽購，最後累價44萬元，以906萬元成交，平均實用呎價9,628元。

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唐啟樂指，跟上述同類單位最近的成交價約920萬元，故以上成交較市價低2%左右。買家為同屋苑兩房單位的業主，是次增持多一個單位，以應付家庭長遠需要，認為上址間隔、景觀等均合心意，加上業主願增加議價空間，見價錢吸引，即拍板承接。原業主於2009年以383萬元買入單位，持貨11年轉手，帳面獲利523萬元，升值1.4倍。

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記者：陳詠妍

成交 裁員 放盤 疫情 東涌 映灣園

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