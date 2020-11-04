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【美國大選】搖擺州份成關鍵 取得賓州候選人 20 次同時勝出大選

環球政經 15:58 2020/11/04

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美國大選還在進行當中，拜登與特朗普的票數旗鼓相當，拜登暫時以220票對特朗普的213票，稍微領先。不過，有不少州份的點票工作還未完成，因此選情還有變數。此外，搖擺州份的得票亦將成為選舉結果的關鍵。

【美國大選結果】特朗普奪下佛州 兼在多個搖擺州領先：【下一頁

在衆多搖擺州當中，賓夕法尼亞州屬於最著名的一個，也是歷年美國總統大選最關鍵的一個。根據York Daily Record的數據指出，1920 至 2016 年一共 25 次總統大選中， 20 次取得賓夕法尼亞州的候選人同時勝出整場大選，可見此州份的關鍵性。

【美國大選】拜登對選情表示樂觀 呼籲選民耐心等待結果：【下一頁

不過，要成功在賓夕法尼亞州勝出一點也不容易， 因為20張選舉人票，分佈在州內不同地區，而超過 1,200 萬人口的文化與取態差異都相當大，因此令賓夕法尼亞州如此難取下。根據即時資（下午3：40分）顯示，特朗普暫時以56.1%暫時領先。

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責任編輯：翁嘉陽

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