【美國大選】特朗普白宮發表講話　稱已準備好慶祝

美國大選點票工作正在進行當中，多個關鍵搖擺州尚未得出最終結果。不過美國總統特朗普（Donald Trump）於香港時間15:00時左右在白宮發表講話，表示對家人和支持者的感謝，指「已經準備好慶祝」，更稱自己贏得了多個州份，包括佛州、俄亥俄州，包括尚未公布結果的賓夕凡尼亞州、喬治亞州、以及北卡羅萊納州。

【美國大選】各州陸續開票 搖擺州點票結果（不斷更新）【下一頁】

上述各州都是決定最終總統人選的關鍵搖擺州，美聯社大選統計數字顯示，特朗普都處於領先位置，但由於今年大選有大量的郵寄投票尚未統計，因為最終結果如何尚未明朗。

特朗普還稱會向最高法院申請，要求停止計算選舉日收到的郵寄選票，並指這是「對美國公民欺詐行為」（a fraud on the American public）。此前他曾發推文指民主黨人正在試圖「竊取選舉」（STEAL the Election），強調永遠不會讓他們這樣做，重申投票結束後不應再容許投票。該推文同時遭到推特標記，指部分或全部內容出現爭議且可能產生誤導。

另一方面，特朗普的競爭對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）稍早前發表講話時，亦表示對選情感到樂觀，並呼籲其支持者耐心等待，直至所有選票清點結束。

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編輯：李勝男