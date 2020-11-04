  • 24°C
香港時間 : 20201104日 (三) 16:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】特朗普白宮發表講話　稱已準備好慶祝

環球政經 16:25 2020/11/04

分享：

美國大選點票工作正在進行當中，多個關鍵搖擺州尚未得出最終結果。不過美國總統特朗普（Donald Trump）於香港時間15:00時左右在白宮發表講話，表示對家人和支持者的感謝，指「已經準備好慶祝」，更稱自己贏得了多個州份，包括佛州、俄亥俄州，包括尚未公布結果的賓夕凡尼亞州、喬治亞州、以及北卡羅萊納州。

【美國大選】各州陸續開票 搖擺州點票結果（不斷更新）【下一頁

上述各州都是決定最終總統人選的關鍵搖擺州，美聯社大選統計數字顯示，特朗普都處於領先位置，但由於今年大選有大量的郵寄投票尚未統計，因為最終結果如何尚未明朗。

特朗普還稱會向最高法院申請，要求停止計算選舉日收到的郵寄選票，並指這是「對美國公民欺詐行為」（a fraud on the American public）。此前他曾發推文指民主黨人正在試圖「竊取選舉」（STEAL the Election），強調永遠不會讓他們這樣做，重申投票結束後不應再容許投票。該推文同時遭到推特標記，指部分或全部內容出現爭議且可能產生誤導。

另一方面，特朗普的競爭對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）稍早前發表講話時，亦表示對選情感到樂觀，並呼籲其支持者耐心等待，直至所有選票清點結束。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

選舉 特朗普 拜登 俄亥俄 美國 北卡羅萊納 白宮 美國民主黨

上一篇文章

【螞蟻IPO煞停】網民開螞蟻蝕息痛哭區　「原本大賺變蝕好失望 ！」

下一篇文章

【iMoney cafe之孫子市法】螞蟻在熱鍋上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普仍較拜登為熱（不斷更新）
【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普仍較拜登為熱（不斷更新）
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?