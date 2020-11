【美國大選】特朗普白宮發表講話　稱已準備好慶祝

美國大選點票工作正在進行當中,多個關鍵搖擺州尚未得出最終結果。不過美國總統特朗普(Donald Trump)於香港時間15:00時左右在白宮發表講話,表示對家人和支持者的感謝,指「已經準備好慶祝」,更稱自己贏得了多個州份,包括佛州、俄亥俄州,包括尚未公布結果的賓夕凡尼亞州、喬治亞州、以及北卡羅萊納州。

上述各州都是決定最終總統人選的關鍵搖擺州,美聯社大選統計數字顯示,特朗普都處於領先位置,但由於今年大選有大量的郵寄投票尚未統計,因為最終結果如何尚未明朗。

特朗普還稱會向最高法院申請,要求停止計算選舉日收到的郵寄選票,並指這是「對美國公民欺詐行為」(a fraud on the American public)。此前他曾發推文指民主黨人正在試圖「竊取選舉」(STEAL the Election),強調永遠不會讓他們這樣做,重申投票結束後不應再容許投票。該推文同時遭到推特標記,指部分或全部內容出現爭議且可能產生誤導。

另一方面,特朗普的競爭對手、民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)稍早前發表講話時,亦表示對選情感到樂觀,並呼籲其支持者耐心等待,直至所有選票清點結束。

編輯:李勝男