【酒遍世界@iM網欄】酒業新季 Beaujolais慶

轉眼間又到11月，對法國酒業而言，又是新一季的開始，博若萊區在本年收割的葡萄，透過快速發酵後，已可以成為一瓶葡萄酒。自1985年開始，每年11月的第三個星期四（今年的日子將會是11月19日）法國博若萊區將推出全球第一款相同年份的紅葡萄酒，名為 Beaujolais Nouveau。 法國全國都藉著這款酒的面世而舉行各種慶祝“Beaujolais”的活動。2020年的Beaujolais Nouveau新酒將會在當日午夜開始推出，不少餐廳酒吧都會因而通宵營業。

Beaujolais Nouveau屬於一款期酒。從收割，發酵到入瓶只花了數星期。這款葡萄酒用不少於85%的佳美(GAMAY)葡萄，而釀造過程使用了二氧化碳浸漬法，將完整的葡萄在密集及無氧的環境下發酵。單寧相對下會變得單薄因此能夠即時進飲。氣候暖化同時令葡萄早熟了，長得更豐富，糖份更高，並令新酒的味道更加濃郁。傳統Beaujolais Nouveau果香味為主，具有香蕉，紫羅蘭，紅莓的香氣，有些時候還出現英式糖果的甜味。品嚐時，放進冰桶裡待一會兒，維持在攝氏12至14度飲用為最佳。為配搭這瓶新酒，法國人喜歡使冷肉盤 Charcuterie 作為點綴。

現時有超過一百個國家能品嚐到Beaujolais Nouveau 的期酒。在亞洲地區，東京及首爾的餐廳與酒店也會藉著推出這款酒而舉行盛大的慶祝活動。

Beaujolais Nouveau價錢相宜 ，只需4到7歐羅便可在法國酒舖裡購買到。由於新酒並不適合長期保存，因此幾週後，這款酒都會通通被收起。事實上，推出後最多保存期為6個月，建議盡快飲用！

作者_Apple Cheung簡介： 活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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