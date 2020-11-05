【C家教路@iM網欄】大選波動市求保守 首選內地經濟相關股

美股持續受美國總統大選的不確定性，以及歐美地區新冠疫情持續惡化的影響，上週美股創自3月股災以來最差的單週表現。納指上週跌逾5%，道指及標普500指數的情況亦是類同，標普恐慌指數 （VIX） 單週抽升38%，美元指數同時亦急升1.4%，由此可見美股是全綫恐慌式下跌，相信資金正部署著短暫地避開美股。在筆者撰文時，雖然仍未知道大選結果，但也期望拜登能當選，估計這樣短期內對股市的波動性影響是相對較少。

在港股方面表現明顯比處於「震央」的美股強，恒指上週只跌800多點，本週首兩天更反彈3.5%。隨著全球經濟持續復甦，10 年美國國債收益率現時的勢頭仍是向上升，令早前跌得比較殘的銀行股都開始確認已觸底反彈，內銀亦不例外，因此筆者也持續觀察著此板塊的形勢變動，相信本週美國聯儲局的議息內容是關鍵。

此外，國外的疫情仍是沒完沒了，變相利好國內經濟的「內循環」增長速度，10月財新中國製造業採購經理人指數 （PMI）創2011年以來歷史新高的53.6，可見復甦的圖像愈來愈鮮明。因此，筆者將繼續看好汽車板塊的表現，近日連本土品牌如吉利汽車 （00175） 都開始受資金追捧，估計各大國內車廠10月的銷售數據都會相當亮麗。

至於螞蟻金服（06688） 上市前的炒作似乎已接近尾聲，一眾新經濟股在這保守的市場氣氛下算是超額完成。筆者認為或有部份基金已趁著大選的契機提早「收爐」，或是暫時將倉位調配至指數成份股，期望把投資組合的波動性降低。C基金現時倉位亦稍微降至七成，筆者暫時看法偏保守，但不是看得很淡，主要原因是看好國內經濟復甦會持續於股市反映。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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